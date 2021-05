Rätselhafter Vogelzug – Warum Zugvögel in eisigen Höhen fliegen Drosselrohrsänger zieht es oft ungeahnt weit in den Himmel hinauf. Was ist der Nutzen dieses energieraubenden Verhaltens? Thomas Krumenacker

Als Langstreckenzieher fliegen Drosselrohrsänger jedes Jahr aus dem tropischen Afrika bis nach Nordeuropa (und zurück): Ein Exemplar im Schilf, seinem bevorzugten Lebensraum. Foto: Alamy Stock Photo

Wenn Gartenrotschwanz, Pirol und Neuntöter in diesen Wochen aus ihren afrikanischen Winterquartieren zurückkehren, haben sie eine Reise von vielen Tausenden Kilometern hinter sich. Besonders heikel sind die Passagen über das Mittelmeer und die Sahara. Dort können sie nicht zwischenlanden, weil sie entweder ertrinken oder verhungern würden. Um diese lebensfeindlichen Gebiete möglichst schnell hinter sich zu lassen, verlängern die eigentlich in der Nacht ziehenden Singvögel ihre Flugzeit notgedrungen und ziehen auch am Tag weiter – so lange, bis sie wieder festen und nahrungsreichen Boden unter den Füssen haben.