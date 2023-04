Wachstum am falschen Ort? – Warum Worb bald zu wenig Platz zum Wachsen hat Statt in der Agglogemeinde wird in den ländlichen Nachbargemeinden gebaut. Es ist nicht nur für Worb ein Problem, dass es bald kein Bauland mehr hat. Stefan von Bergen Franziska Rothenbühler

Der Blick vom Dentenberg zeigt es: Gebaut wird im Worblental nicht im regionalen Zentrum Worb, sondern in der ländlichen Nachbargemeinde Vechigen: eine mächtige Wohnsiedlung am Abhang des Diessenbergs (Bild Mitte) und eine weitere beim neuen Bahnhof Boll (links unten).

Foto: Franziska Rothenbühler

Vom aussichtsreichen Dentenberg hinunter erkennt man Worbs Dilemma auf einen Blick. Das regionale Zentrum breitet sich am Abhang zum hügligen Hinterland aus, überragt vom historischen Schloss. Baustellen aber erblickt man in der Nachbargemeinde Vechigen. Dort entsteht am steilen Abhang des Diessenbergs gerade eine spektakuläre, von weitem sichtbare Wohnsiedlung. Auch beim neuen Bahnhof Boll wird mächtig gebaut.