Legendäre Psychotherapeutin im Gespräch – Warum wollen wir mit 50 noch den Körper, den wir mit 30 hatten? Die Psychoanalytikerin Susie Orbach hat Lady Di behandelt und wurde bekannt mit ihrem «Antidiätbuch». Sie sagt: Besonders Frauen werden darauf getrimmt, ihren Körper zu hassen. Tuğba Ayaz (Das Magazin)

«Feministin und altmodisch»: Susie Orbach Foto: Ger Harley/ EdinburghEliteMedia.co.uk

Susie Orbach sitzt in ihrer Praxis in London. Es ist Mitte April, Grossbritannien ist gerade aus einem harten Lockdown erwacht. Die Psychotherapeutin darf nach Monaten wieder Patienten und Patientinnen empfangen. Als Orbach via Zoom auf dem Bildschirm erscheint, sagt sie als Erstes, sie wolle noch ihr Bild ausschalten. Jetzt, da wir so oft mit Zoom arbeiten statt in einem Büro, würden wir uns ja ständig selbst sehen, das sei unnötig.

Susie Orbach ist in Grossbritannien eine sehr bekannte feministische Psychotherapeutin. Die Vierundsiebzigjährige hat sich einen Namen gemacht mit ihren Arbeiten zum Thema Körper. Sie beriet die britische Regierung als Expertin für Körpertheorie. Sie gründete das Women’s Therapy Centre in London und New York und Organisationen wie Endangered Bodies, sie war mehrere Jahre Kolumnistin für den «Guardian».