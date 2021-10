Kolumne Krogerus & Tschäppeler – Warum wir uns Zeit für Herumalbern nehmen sollten Klingt absurd, aber was, wenn wir bei der Arbeit zu wenig Unsinn machen? Mikael Krogerus , Roman Tschäppeler (Das Magazin)

Foto: Roman Tschäppeler

Lassen Sie uns kurz über Burn-out sprechen. Nicht die klinische Version, sondern die Vorstufe. Die Erschöpfung. Das Gefühl, dass man nicht mehr kann, nicht mehr mag. Den Ansprüchen nicht mehr genügt. Es ist, wenn wir ehrlich sind, ein Gefühl, das wir alle kennen.

Ein Aspekt dieses Problems ist eine Frage, über die man im Berufsleben erstaunlich wenig spricht: Wie gehe ich mit Druck um?

Druck ist nicht per se schlecht. Viele mögen es, wenns ein bisschen knallt, wenn die Deadline naht, wenn drei Dinge gleichzeitig passieren, weil sie erst dann zur Hochform auflaufen. Aber Druck auf Dauer führt in eine Sackgasse. Man muss sich das so vorstellen: Man macht so lange weiter, bis man das Gefühl hat, nicht mehr zu können – und dann macht man nochmal weiter.