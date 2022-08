Überschwemmungen und Dürren – Warum wir schlecht auf Katastrophen vorbereitet sind Schutzmassnahmen orientieren sich meist am jüngsten Ereignis und können dann gegen schlimmere Geschehnisse wenig ausrichten – in Zeiten zunehmender Extreme ein Problem. Benjamin von Brackel

Jahrhundertflut: Die Menschen hatten 2021 nicht mit den massiven Überschwemmungen im deutschen Ahrweiler gerechnet Foto: DeFodi Images via Getty Images

Im Jahr 2003 erlebte Kapstadt eine heftige Dürre, die bis ins Folgejahr andauerte. Daraus zogen die Behörden der südafrikanischen Metropole ihre Lehren: Sie liessen einen weiteren Stausee an die städtische Wasserversorgung anschliessen und entwickelten Strategien zur Wasserrestriktion sowie Kommunikationskampagnen, um auf die nächste Dürre vorbereitet zu sein. Die folgte in den Jahren 2015 bis 2018 und war so heftig, dass trotz aller Vorsorge die Wasserreserven fast komplett aufgebraucht wurden und die Wirtschaft einen Schaden von 180 Millionen Dollar erlitt.