BZ-Sommerserie – Warum wir Grenzen meiden, suchen und überschreiten Sie haben zu Unrecht ein negatives Image. Grenzen trennen nicht nur, sie verbinden und schützen auch. Eine Auslegeordnung mit 11 Stationen. Stefan von Bergen

Grenzen trennen nicht nur, sie verbinden auch. Foto: Getty Images

Grenzen sind ungerecht. Was diesseits von ihnen vorgeschrieben ist, gilt für die Menschen gleich jenseits oft nicht. So dürften sich etwa die Schülerinnen und Schüler in Roggwil BE manchmal ärgern, dass sie den Unterricht nicht in den Nachbardörfern Murgenthal AG oder St. Urban LU auf der anderen Seite der Kantonsgrenze besuchen. Denn dort beginnt der ungeliebte Französischunterricht erst in der 5. Klasse, in Roggwil aber schon in der 3. Klasse. Zugegeben: Das ist ein harmloses Beispiel für die Ungleichheit dies- und jenseits von Grenzen.