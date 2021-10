Kommentar zum Facebook-Blackout - Warum wir eine eigene Plattform brauchen

Fertig lustig: I n Teilen Asiens, Lateinamerikas und Afrikas ist Facebook quasi das Internet. Foto: AFP

Blackout. Genau in dem Moment, wo wie nie zuvor die riesige Macht von Facebook diskutiert wird. Kurz bevor die Whistleblowerin Frances Haugen über Facebook vor dem amerikanischen Kongress aussagen sollte. Während in den USA und der EU zahlreiche Verfahren von Gerichten und Aufsichtsbehörden gegen Facebook laufen. Um 11.40 Uhr pazifischer Zeit am 4. Oktober verschwindet Facebook Inc, das heisst Facebook, Whatsapp und Instagram, aus der Welt. Und bleibt stundenlang unerreichbar.

Wenn ein Riese stürzt, lachen die Zwerge. Und so kursierten auf Twitter viele Scherze. Einer davon: Mark Zuckerberg hat sein 14-jähriges Forschungsprojekt zur weltweiten Bewertung von Frauen abgeschlossen und hat nun Facebook geschlossen. Dank an alle für die Zusammenarbeit.