Vom Gruseln und Grauen – Warum wir die Angst brauchen Ob Bungee-Jumping, Horrorfilme oder Halloween: Wir suchen den Kitzel, und wir fürchten ihn. Denn das Spiel mit der Angst dient unserem Überleben. Juliette Irmer

Viele Menschen gruseln sich gern: Halloween-Party. Foto: Getty

Horrorfilme und -serien sind beliebt: Die Neuverfilmung des Romans «Es» von Stephen King landete in vielen Ländern auf Platz 1 der Kino-Charts und gehört zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Die Zombie-Serie «The Walking Dead» geniesst Kultstatus, und Filme wie «Der Weisse Hai» von Steven Spielberg oder Ridley Scotts «Alien» sind in die Filmgeschichte eingegangen.

Den Bio-Psychologen Peter Walschburger von der Freien Universität Berlin wundern die Filmerfolge nicht: «Viele Menschen gruseln sich gern.»

Psychologen sprechen von «Angstlust». Das Wort beschreibt ein scheinbar widersprüchliches Phänomen, denn Angst und Lust, möchte man meinen, gehören nicht zusammen. Doch beim Gruseln setzen sich Menschen freiwillig beklemmenden Gefühlen aus, weil die dabei empfundene Anspannung und vor allem ihr Nachlassen ein Wohlgefühl auslösen.

Hormone fluten den Körper

«Auf der grundsätzlichen, physiologischen Ebene sind Angst und Gruseln erst einmal sehr ähnlich», erläutert der Hirnforscher Simon Eickhoff, Direktor des Instituts Brain and Behaviour am Forschungszentrum Jülich (D).

Die Stresshormone Adrenalin und Cortisol fluten den Körper und versetzen ihn in Alarmbereitschaft. Die Blutgefässe verengen sich, das Herz rast, wir sind hellwach.

Eine entscheidende Rolle bei der Bewertung einer angstauslösenden Situation spielt die sogenannte Amygdala. Sie ist Teil eines entwicklungsgeschichtlich alten Hirnteils, des limbischen Systems, der unter anderem Emotionen verarbeitet und bei potenzieller Gefahr Alarm schlägt. Entwicklungsgeschichtlich neuere Hirnregionen, vor allem im Stirnlappen des Grosshirns, versuchen das Geschehen einzuordnen.

«Es existiert also ein Tauziehen zwischen den alten, emotionalen Hirnarealen und den kognitiven, höheren Gehirnarealen, die die Situation rational bewerten und Entwarnung geben können», erklärt Eickhoff.

Wohliges Gruseln auf dem Sofa

Das heisst, Monster, Aliens und Mörder ängstigen uns auch auf dem Sofa. Gleichzeitig wissen wir aber um die Fernbedienung in der Hand. «Der entscheidende Unterschied zwischen reiner Angst und wohligem Gruseln liegt in der Sicherheit der Situation», so Walschburger.

Das Seil wird schon halten, oder? Bungee-Springerin, kurz bevor sie sich in die Tiefe stürzt. Foto: Getty

Angstlust verbirgt sich auch hinter Aktivitäten wie Bungee-Jumping: Niemand würde sich normalerweise freiwillig von einer Brücke in die Tiefe stürzen. Mit einem um die Knöchel gebundenen Seil und dem Vertrauen, dass es hält, ist der empfundene Nervenkitzel für manche aber unwiderstehlich.

«Jeder Mensch vereint einen Angsthasen und einen Abenteurer in sich.» Peter Walschburger, Bio-Psychologe

«Beim Gruseln geniessen wir das Nebeneinander von Anspannung und eigentlich gegebener Sicherheit», sagt Eickhoff.

Allerdings gruseln sich nicht alle Menschen gern. «Jeder Mensch vereint einen Angsthasen und einen Abenteurer in sich», sagt Walschburger, «was stärker durchschlägt, hängt von Faktoren wie Alter, Geschlecht und Sozialisation ab.»

So ist Angstlust bei älteren Kindern und Jugendlichen besonders ausgeprägt – bestes Beispiel dafür sind die zahlreichen Halloween-Partys, die jeweils am 31. Oktober steigen.

Junge Menschen loten noch ihren Erfahrungshorizont aus und lernen den spielerischen Umgang mit dem Nervenkitzel. Vor allem Jungs gehen in ihrer Entwicklung durch so manche gefährliche Mutprobe.

Wer sich fürchtet, lebt länger

Die echte Angst ist eine evolutionär tief verwurzelte Emotion, die ausnahmslos alle Wirbeltiere verspüren. Der Grund dafür ist simpel: Wer sich fürchtet, lebt länger. «Besonders bei kleinen Kindern ist Angst überlebensnotwendig, weshalb Kinder oft mehr Ängste haben als Erwachsene.

Wenn die Angst krank macht Infos einblenden Bei einer Angststörung ist die Angst unverhältnismässig stark, tritt zu häufig auf und dauert zu lange an. Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Fast 20 Prozent der Menschen in der Schweiz leiden mindestens einmal in ihrem Leben darunter. «Oft vermeiden Betroffene die angstauslösende Situation, was Berufs- und Privatleben sehr einschränken kann», erklärt Michael Rufer, Chefarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Viele Betroffene begeben sich erst spät in Behandlung, obwohl Angststörungen gut behandelbar sind. Das Herzstück der Therapie sind die sogenannten Konfrontationsübungen: Betroffene begeben sich wiederholt in die Angstsituation, etwa einen Lift. Sie lernen dabei, dass sie die Situation durchstehen und die Ängste regulieren können. «Die Angst wird nicht gelöscht», sagt Rufer, «aber man lernt einen neuen Umgang mit ihr, was sie dann reduziert.»

Typisch ist etwa die Angst vor Dunkelheit, die auch einen Schutzfaktor darstellt», sagt Christine Freitag, Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters des Universitätsklinikums Frankfurt.

Auch Erwachsene erschrecken sich nachts leichter als am Tag. Ein Erbe aus vergangenen Tagen: Bei Einbruch der Dunkelheit sahen sich unsere Vorfahren umgeben von nachtaktiven Raubtieren. Das bedeutete Lebensgefahr: Hinter jedem Busch konnte ein «Monster» lauern.

Wichtige Erfahrung für Kinder

So verwundert es nicht, dass Kinder in ihrer Entwicklung Phasen durchmachen, in denen sie sich ebenfalls vor Monstern und anderen Fantasiegestalten fürchten – manchmal durch Schauergeschichten oder Filme ausgelöst. «Die gibts doch gar nicht» hilft ihnen dann nicht weiter. Besser sei es, das Kind zu ermuntern, selbst im Schrank oder unterm Bett nachzuschauen. Oder es gemeinsam mit dem Kind zu tun.

«Kinder müssen lernen, mit Ängsten umzugehen», sagt Freitag, «Eltern helfen ihnen dabei, indem sie ihnen Bewältigungsmechanismen an die Hand geben. Altersgerechte Geschichten etwa eignen sich gut dazu.»

Wie wichtig das Erlernen solcher Strategien ist, zeigt sich dann, wenn der natürliche Schutzmechanismus der Angst ausser Kontrolle gerät. Dann können Alltagssituationen wie das Einkaufen, den Lift zu benutzen oder einen Vortrag zu halten Herzrasen, Atemnot und weiche Knie auslösen.

Lässt man sich von der Angst beherrschen, wird der Leidensdruck enorm. Das Urgefühl Angst hat viele Facetten. Manche empfinden das Spiel mit ihr als anregend und belebend, anderen macht sie das Leben schwer. Der Grat zwischen der lebenswichtigen Schutzfunktion dieser Emotion und den lähmenden Auswirkungen, wenn sie überschiesst, ist nicht allzu breit.



Fehler gefunden?Jetzt melden.