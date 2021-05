Personenlimite gilt weiterhin – Warum werden Geimpfte bei Privattreffen mitgezählt? Der Bundesrat lässt mehr Teilnehmer an Veranstaltungen zu, im Privatbereich bleibt er restriktiv. Der Basler Kantonsarzt sieht jedoch Spielraum. Markus Brotschi

Für Privatanlässe gilt weiterhin, höchstens 10 Personen in Innenräumen und 15 im Freien: Gäste im Restaurant Münsterhöfli in Zürich. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

«Immer mehr Leute sind geimpft, die epidemiologische Lage verbessert sich», sagte Bundespräsident Guy Parmelin. Für Bundesrat Alain Berset hat sich die Situation in den letzten Wochen so entwickelt, dass sie besser nicht sein könnte. Mit dieser positiven Einschätzung begründet der Bundesrat den nächsten Öffnungsschritt, den er auf Ende Mai plant: Innenräume für Restaurants werden geöffnet, die zulässige Besucherzahl für Veranstaltungen wird erhöht, weitere Lockerungen winken dem Amateursport und der Laienkultur. Doch die Limiten für Privatanlässe bleiben bestehen: 10 Personen in Innenräumen und 15 im Freien.