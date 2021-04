«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum Urs Rohner jeden CS-Skandal überstanden hat Zehn Jahre lang stand Urs Rohner an der Spitze der Credit Suisse. Es war ein teures Jahrzehnt für die Bank. Warum konnte sich der Bankchef dennoch so lange an der Spitze halten? Antworten in «Apropos». Philipp Loser

Diesen Freitag tritt Urs Rohner nach zehn Jahren an der Spitze der Credit Suisse zurück. Foto: Keystone

Der Wert der Aktie im Keller, Milliardenverluste, Spionagefälle in der eigenen Firma – und trotzdem hat sich Urs Rohner zehn Jahre lang unangefochten an der Spitze der Credit Suisse, der zweitgrössten Schweizer Bank, halten können.

Diesen Freitag tritt er nun an der Generalversammlung ab – Corona-bedingt ohne Publikum. «Das ist sein Glück», sagt Wirtschaftsredaktor Holger Alich. In der aktuellen Ausgabe von «Apropos» klärt Alich die Frage, warum die Amtszeit von Rohner so teuer und so skandalumwittert war – und welche Aufgaben sein Nachfolger António Horta-Osório nun dringend erledigen muss.

