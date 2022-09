Nachhaltige Landwirtschaft – Warum Syngenta jetzt Biobauern umwirbt Der Agrochemieriese setzt auf das Geschäft mit biologischen Wachstumsförderern und Pflanzenschutzmitteln. Lassen sich so die Erträge schonend steigern – oder ist das Greenwashing? Holger Alich

Mitarbeitende des Agrotechunternehmens Valagro im hauseigenen Gewächshaus prüfen, ob die biologischen Wachstumsförderer funktionieren. Foto: PD

Die schwarzen Töpfe mit den Tomatenpflanzen stehen in Reih und Glied im Gewächshaus. An einigen Stauden spriessen bereits kleine Tomaten. Über den ordentlich aufgereihten Töpfen rattert lärmend, an einer Schiene aufgehängt, ein silberner Kasten hin und her. «Plant Eye» steht auf dem Gerät. Gleich mehrere Objektive und Kameras, die auch Infrarot- und UV-Licht einfangen, vermessen das Wachstum der Pflanzen minutiös.

Das Gewächshaus steht auf dem Dach des Forschungszentrums des italienischen Agrotechunternehmens Valagro in Atessa an der Ostküste Italiens. Die Firma arbeitet seit 40 Jahren an der Entwicklung sogenannter Biologicals wie Biostimulanzien (siehe Kasten).

Biostimulanzien sind, vereinfacht gesagt, biologische Mittel zur Wachstumsförderung von Nutzpflanzen wie Obst, Gemüse oder Getreide. Diese Produkte enthalten lebende oder inaktive Zellen von Bakterien, Pilzen oder Algen und fördern die pflanzliche Aufnahme von Nährstoffen.

Was sind Biologicals? Infos einblenden Der Begriff umfasst zwei Wirkstoffe:

Biostimulanzien sind Produkte, die das Wachstum von Nutzpflanzen fördern sollen. Dabei fördern sie die Nährstoffaufnahme oder helfen der Pflanze, besser Stressfaktoren wie Kälte, Hitze oder Trockenheit zu überstehen.

Biocontrols, auch biologische Pestizide genannt, schützen Nutzpflanzen gegen den Befall von Bakterien, Pilzen oder Schädlingen. (ali)

Chef und Co-Gründer von Valagro ist Giuseppe Natale, der stolz durch die Firma führt: «Das Problem der Bodengesundheit ist fast wichtiger als das Problem der Klimaerwärmung», sagt er. «Reputation ist dabei das wichtigste Kapital eines Unternehmens», erklärt Natale. Der Satz ist bemerkenswert. Denn vor zwei Jahren verkaufte er sein Lebenswerk an den Basler Agrochemieriesen Syngenta.

Ausgerechnet Syngenta. Der Konzern steht unter dem permanenten Beschuss von Nichtregierungsorganisationen. Kurz gefasst lautet die Kritik, dass Syngenta mit dem Verkauf chemischer Pflanzenschutzmittel die Umwelt zerstöre und die Gesundheit von Bauern gerade in Entwicklungsländern gefährde.

In der Schweiz wollten im vergangenen Jahr die Trinkwasser- und die Pestizidinitiative die heimischen Bauern dazu bringen, keine Chemie mehr zu spritzen. Der Abstimmungskampf wurde gehässig und emotional geführt, am Ende obsiegten die Gegner.

Und ausgerechnet an Syngenta, den Symbol-Konzern für intensive Landwirtschaft, verkauft Natale seine Firma. Darauf angesprochen, lächelt der Gründer nur milde. «Ich habe nicht so ein negatives Bild von Syngenta wie viele Nichtregierungsorganisationen», sagt er im Gespräch. «Ich hatte zahlreiche Kaufangebote, doch ich habe mich für Syngenta entschieden, weil das Unternehmen schnell vorankommen will bei der Entwicklung neuer Biologicals.» Der Konzern hat im September eine Gruppe internationaler Journalisten nach Atessa geladen, um zu erklären, warum ein Chemieriese in biologische Alternativen investiert.

«Die Menschen wollen nachhaltig produzierte Nahrung.» Corey Huck, bei Syngenta verantwortlich für Biologicals

Die Basler Syngenta, die 2017 für 43 Milliarden Dollar in bar von Chem China gekauft wurde, spürt den zunehmenden Druck für mehr Nachhaltigkeit, nicht nur in der Schweiz: «Die Menschen wollen nachhaltig produzierte Nahrung», erklärt Corey Huck. Der Amerikaner, der selbst auf einer Farm gross wurde, leitet bei Syngenta das Geschäft mit Biologicals. Druck kommt auch von der Politik: So will die EU den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln bis 2030 halbieren.

Statt für «nur Chemie» oder «gar keine Chemie» plädiert Huck für den «dritten Weg»: also mit biologischen Wachstumsbeschleunigern und Pflanzenschutzmitteln den Einsatz von chemischen Düngern und Unkrautvernichtern zu reduzieren.

Das Geschäft mit den Biologicals hat derzeit weltweit ein Volumen von rund vier Milliarden Dollar. Valagro selbst setzte im vergangenen Jahr 192 Millionen Euro um.

Zum Vergleich: Der Weltmarkt für Agrochemieprodukte umfasst rund 60 Milliarden Dollar. Doch der Markt der biologischen Wachstumsförderer und Pflanzenschutzmittel wächst um neun Prozent pro Jahr und damit deutlich schneller als das Chemiegeschäft. Daher investieren auch Bayer und BASF im Bereich der Biologicals.

Doch ist das nicht Greenwashing? Nein, sagen die Experten des Forschungsinstitutes für biologischen Landbau (Fibl). «Mikrobielle Biostimulanzien sind ein wertvolles Werkzeug für eine nachhaltige Landwirtschaft in trockenen Regionen, in denen die Nutzpflanzenproduktion durch abiotischen Stress und geringe Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigt wird», schreiben sie in einem Faktenblatt. Die Produkte könnten «den Einsatz chemischer Düngemittel (teilweise) ersetzen». Die EU hat diese Mittel daher in der aktuellen Düngemittelverordnung schon in einer eigenständigen Produktgruppe einheitlich definiert.

Doch die Entwicklung wirksamer Biostimulanzien ist schwierig. Und einige im Handel erhältliche Produkte seien «von minderer Qualität oder kompliziert in der Anwendung», schreibt das Fibl. «Biologicals müssen an die lokale Bodenbeschaffenheit und das Klima angepasst sein», erklärt Camilla Corsi, die bei Syngenta die Forschung zu neuen Pflanzenschutzmitteln leitet.

Bei Tests wuchsen die Tomaten schneller

So eignen sich Biostimulanzien auch nicht für alle Nutzpflanzen gleichermassen. Das haben Tests ergeben, die das Fibl vor kurzem mit 20 europäischen Partnern durchgeführt hat. Über 1100 Versuchsvarianten wurden dabei durchgespielt. Ergebnis: Tomaten mit vorangehender Gewächshausanzucht wuchsen um 27 Prozent schneller und reagierten am besten auf Biostimulanzien, bei Mais betrug die Steigerung 6 Prozent.

Fazit: Ein Wundermittel sind biologische Wachstumstreiber nicht, aber ein Werkzeug mit dem Potenzial, den Einsatz von Chemie zu verringern.

Das anerkennen auch Syngenta-Kritiker. «Die Investitionen in Biologicals sind wohl zu begrüssen», sagt Carla Hoinkes, Landwirtschaftsexpertin von Public Eye, «aber zu einer glaubhaften Nachhaltigkeitsstrategie gehört mehr, etwa messbare Ziele zur Pestizidreduktion.» Eine solche habe Syngenta jedoch bis heute nicht vorgelegt.

Valagro-Gründer Natale sieht ein grundlegenderes Problem. Er wünscht sich mehr Interesse dafür, wie es den Ackerböden geht, die uns ernähren. «Wir geben mehr Geld zur Erforschung des Weltraums aus als dafür, die Gesundheit unserer Böden zu erhalten.»

