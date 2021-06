Der Volkspark Lachen – Warum steht in Thun ein Olympiator? Baden, Fussball, Tennis, Leichtathletik, Handball, Musicals: Das Lachenareal ist eine Polysportanlage samt Olympiator. Wie es dazu kam. Franziska Streun

Das Olympiator mit den olympischen Ringen unter dem Wappen der Stadt Thun. Die Ringe gaben dem Wettkämpferportal den Namen. Foto: Patric Spahni

«Wissen Sie, dass sich der 1927 gegründete FC Dürrenast aus dem früheren FC Gwatt entwickelt hat? Oder weshalb für das Lachenstadion ein Olympiator gebaut wurde? Dass in Thun um 1960 beinahe ein nationales Wassersportzentrum realisiert worden wäre? Dass das Strandbad erst nach oder dank der Gemeindefusion mit der Burgergemeinde Strättligen 1920 zustande kam?»

Das Olympiator ist ein Markenzeichen des Lachenstadions. Foto: Patric Spahni

Thomas Zumthurm, Leiter des städtischen Amts für Liegenschaften, schwärmt, wenn er von den neusten Erkenntnissen zur Entstehungsgeschichte des Lachenareals erzählt. Bis jetzt sei die Entwicklung in ihrer Gesamtheit weitgehend ein weisser Fleck im historischen Gedächtnis der Bevölkerung gewesen. Nun sind sie jedoch aufgearbeitet. «Das Olympiator ist den Marathon-Toren der olympischen Stadien nachempfunden», verrät er. Die olympischen Ringe würden an die Ausscheidungsveranstaltung für die Sommerolympiade in Helsinki anlässlich der Stadioneinweihung 1952 erinnern. «Sie gaben unserem Wettkampfportal den Namen.»