Poetry-Slam – Warum stehen da fast nur Weisse auf der Bühne? Kay Wieoimmer aus Bern war an Gedichtwettbewerben oft die einzige Person of Color. Deshalb veranstaltet er nun die Lesebühne «Poetry of Color». Sabine Gfeller

Fehlen Kay Ideen für seine Texte oder Projekte, lässt er sich vom Breitenrainquartier inspirieren. Foto: Christian Pfander

Kay sitzt in seinem Wohnzimmer im Berner Breitenrainquartier. Morgensonne durchflutet den Raum. Vor dem Balkonfenster stehen mehrere Zimmerpflanzen und vor ihm zwei Tassen: eine mit Tee, die andere mit Kaffee. Sie wärmen ihn nach dem Fototermin an der kalten Herbstluft.

Er ist mit 17 Jahren zum ersten Mal an einem dieser Gedichtwettkämpfe aufgetreten, an einem sogenannten Poetry-Slam. Sein Künstlername ist Kay Wieoimmer, seinen bürgerlichen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen. Als er mit Poetry-Slam anfing, gab es für ihn nur zwei Vorbilder, die von ähnlichen Erfahrungen erzählen konnten: Fatima Moumouni und Amina Abdulkadir. Beide thematisierten schon damals in ihren Slam-Texten unter anderem diskriminierende Strukturen in der Gesellschaft.