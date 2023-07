Die Infos, welche die Armeekader am Rekrutierungszentrum Sumiswald vermitteln, sind nicht sehr Zivildienst-freundlich, stellt Luc vom «Pfeffer»-Team fest. Foto: Raphael Moser

Liebe Frau Amherd

Ich danke Ihnen und Ihren Mitarbeitern rund um Oberst i Gst Martin Gafner vom Rekrutierungszentrum Sumiswald herzlich für die zwei durchorganisierten Tage meiner Aushebung, an denen ich viel über die Schweizer Armee lernen durfte. Das Personal war stets freundlich, die Unterkunft sauber und zweckmässig, das Essen für militärische Verhältnisse sogar hervorragend. In einer Tripadvisor-Bewertung reichte das locker für vier von fünf Sternen.

Woher nur, frage ich Sie und mich, kommt dieses ständige Zivildienst-Bashing?

Dennoch ist mir bei meinem Aufenthalt auf Staatskosten etwas aufgefallen, das mich stutzen liess. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich bin stolz, im nächsten Sommer als Rekrut unserem Land zu dienen. Woher nur, frage ich Sie und mich, kommt dieses ständige Zivildienst-Bashing? Oberst und Oberstleutnant erwähnten in ihren Reden mehrmals den ach so zeitaufwendigen und ach so unattraktiven Zivildienst, den militärdiensttaugliche Männer – und Frauen, wobei ich vom weiblichen Geschlecht unter uns angehenden Rekruten kein einziges zu Gesicht bekam … – anstelle der hochgelobten und nicht anzweifelbaren Rekrutenschule leisten können.

Ich wünschte mir, sie könnten gelassener von der Schweizer Armee sprechen.

Wie verzweifelt müssen diese Menschen sein, dass Ihnen so viel daran liegt, dieses «Konkurrenzangebot» möglichst vielen zukünftigen Soldaten aus dem Kopf zu schlagen? Es spricht nicht für die Qualität und den Ruf der RS, wenn Armeeangehörige mit hohem Rang mithilfe aufwendiger und teurer Werbefilm-Produktionen im Action-Genre uns Jugendliche zu überzeugen versuchen. Ich wünschte mir, sie könnten gelassener von der Schweizer Armee sprechen. Ich wünschte mir sogar, sie könnten auch die «guten» Seiten des Zivildienstes – alltagsbezogen, sozial, abwechslungsreich – hervorheben, ohne gleich fürchten zu müssen, dass noch mehr Mann unserer Milizarmee durch die Lappen gehen, weil sie sich für die in ihren Augen attraktivere zivile Dienstpflicht entscheiden.

Freundliche Grüsse, Luc Marolf



«Pfeffer» In der Rubrik «Pfeffer» publizieren Jugendliche seit 1997 im Thuner Tagblatt Berichte, deren Themen sie selber bestimmen und umsetzen. Redaktor Marco Zysset betreut das Team. Instagram: @pfaeffer Luc Marolf Luc Marolf (18) aus Thun ist Maturand. Seine Hobbys sind Radio machen, reden, schreiben und lesen.

