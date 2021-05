Abrechnung mit dem Genderstern – Warum sind wir so besessen von Genitalien? Oder: Wieso Gendern die Diskriminierung nur noch schlimmer macht. Nele Pollatschek (Das Magazin)

Während britische Zeitungen Margaret Thatcher einfach nur als ungeschlechtlicher «Prime Minister» bezeichneten… Foto: PA Images via Getty Images

Vor einigen Wochen unterhielt ich mich mit einem Journalistenkollegen und sagte: «Ich, als Schriftsteller ...» Der Journalist unterbrach mich: «SchriftstellerIN». Da fiel es mir wieder ein. Ich bin ja kein Schriftsteller, ich bin ja eine Frau. So ist es vielleicht nicht gemeint, aber so fühlt es sich an. Einige Zeit davor war ich zu Gast in einem Star-Trek-Podcast und wurde als «Gästin» angekündigt.

Plötzlich fragte ich mich, ob ich eingeladen wurde, weil ich mehr Star Trek geschaut hatte als jeder andere Mensch, der nicht im Keller seiner Mutter wohnt, oder weil ich aussehe wie jemand, der eine Vagina hat (habe ich, dazu später mehr). Auch das ist gut gemeint, aber ich finde es nicht gut. Es erscheint mir in solchen Situationen, als reduzierte man mich auf mein («biologisches») Geschlecht. Es erscheint mir so, weil es de facto so ist.