Interview mit dem Mitte-Chef – Warum sind Sie so wütend auf die SRG, Herr Pfister? Nach dem Nein zum Mediengesetz fordert Gerhard Pfister eine Grundsatzdebatte über die Rolle der SRG. Sie überschreite ihren Auftrag und sei eine Gefahr für die privaten Medien, sagt der Mitte-Chef. Raphaela Birrer

«Twitter ist schliesslich kein Poesiealbum»: Mitte-Chef Gerhard Pfister über seine häufig in genervter Tonalität verfassten Tweets. Foto: Adrian Moser

Herr Pfister, wie schnell geht Ihr Puls? Im Moment ist er relativ ruhig. Warum?

Auf Twitter wirkt es, als seien Sie permanent in Rage. Sie übertreiben! Twitter ist schliesslich kein Poesiealbum. Es ist eine argumentative Kampfzone. Das bereitet mir grosses Vergnügen. Ständig wirft man mir vor, Die Mitte habe keine Ecken und Kanten. Aber wenn ich die auf Twitter zeige, ist es auch nicht recht.

Eine riskante Strategie: Ein falsches Wort – und der Shitstorm ist perfekt. Klar, mein Verhalten birgt Risiken. Das habe ich schon oft gespürt. Aber Twitter ist eben eine angriffige Arena – ohne Schläge und Narben kommt man da nicht raus. Ich bin ein Fan der Sprachspieltheorie des Philosophen Ludwig Wittgenstein. Sie besagt, dass alle Äusserungen ein bestimmtes Setting haben. Auf Twitter gelten andere sprachliche Regeln als in diesem Interview. Diese verschiedenen Welten faszinieren mich.

Überlegen Sie länger, bevor Sie abends einen genervten Tweet nach dem anderen absenden? Oder machen Sie das spontan? Es wäre vermessen, zu sagen, jeder Tweet sei wohlüberlegt. Ich schreibe eher spontan. Mir geht es darum, Debatten zu lancieren. Das Kommunikationsteam meiner Partei ist nicht immer glücklich, aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden, geglättete Parteistatements von meinem Account zu verschicken. Manche Debatten sind wertvoll, andere arten aus. Dann muss ich mich jeweils selber wieder einrenken.

Bereuen Sie manche Tweets? Sicher gäbe es manchmal weniger Aufregung, wenn ich nicht in die Tasten greifen würde. Aber ich bereue das nicht. Wenn ich jemanden verletze, entschuldige ich mich auch.

Auffallend oft sind Ihre Tweets derzeit gegen die SRG gerichtet. Was macht Sie denn so wütend? Zwei Dinge: erstens ein kritischer «Rundschau»-Bericht zum neuen Kampfjet, bei dem das Narrativ und die Kontextualisierung nicht ausgewogen, sondern einseitig waren.

Der neue Jet ist das Projekt Ihrer Bundesrätin. Da spricht doch einfach die Empörung des Parteichefs aus Ihnen. Nein. Ausgewogenheit heisst nicht nur gleich lange Redezeiten in der «Arena», sondern auch den Verzicht auf ein tendenziöses Narrativ. Daran hält sich SRF nicht immer.

Ein harter Vorwurf. Das müssen Sie belegen. Ein weiteres Beispiel: SRF übte letztes Jahr harte Kritik an den Zuständen in den Asylzentren. Eine Untersuchung zeigte dann, dass das kein systemischer Missstand war, sondern ein Fehlverhalten einzelner Personen. SRF kooperierte dabei mit der WOZ, der linkesten Zeitung der Schweiz. Die WOZ darf skandalisieren – SRF nicht.

Was wollen Sie damit sagen, dass SRF nicht kritisch recherchieren darf? Doch. Aber kritische Recherche von SRF muss immer in den Gesamtkontext eingeordnet werden. Die privaten Medien ohne Service-public-Auftrag haben hier mehr Freiheiten, die sie auch nutzen können.

«SRG-Manager sollten nicht mehr verdienen als Bundesräte.»

Sie sprachen von zwei Dingen, über die Sie sich aufregen. Was ist der zweite Punkt? Der andere war der Entscheid des SRG-Verwaltungsrats, die Boni der Kader einfach in den Fixlohn zu integrieren. Damit lässt er jegliche Sensibilität vermissen. Es ist nicht einsichtig, warum die Kaderlöhne in den staatsnahen Unternehmen so hoch sein müssen und diese Manager mehr verdienen sollten als Bundesräte. Das ist gegenüber den Steuer- und Gebührenzahlenden nicht vertretbar.

Damit greifen Sie SRG-Präsident Jean-Michel Cina, einen Parteikollegen, direkt an. Von Mitgliedern meiner Partei erwarte ich in diesen Fragen Sensibilität. Deswegen schrieb ich auf Twitter, dass ich mich dafür schäme. Es geht doch nicht, die ohnehin sehr hohen Fixlöhne noch zu erhöhen. Ich kritisiere die Doppelnatur der staatsnahen Betriebe: Sie argumentieren mit dem staatlichen Auftrag, wenn sie ihr Angebot ausweiten wollen. Wenn es aber um die Saläre geht, argumentieren sie mit den schlechten Gewohnheiten der Privatwirtschaft. Sie nehmen sich von beiden Welten das Angenehme.

Sie haben diese Debatte just vor der Abstimmung zum Mediengesetz lanciert – es ist krachend gescheitert. Entscheidend für das Nein des Stimmvolks war nicht diese Debatte, sondern drei andere Gründe. Erstens die Förderung der grossen Medienhäuser: Warum sollten gut florierende Firmen von Staatsgeldern profitieren? Zweitens war das Problembewusstsein beim Volk nicht da. Die Medienunternehmen haben es verpasst, dem digitalen Journalismus ein Preisschild umzuhängen. Menschen unter 40 Jahren sind es gewohnt, ihre Medien digital und gratis zu konsumieren. Für viele war deshalb nicht klar, warum es nun Staatsgeld braucht. Drittens lebt die Medienvielfalt in der Wahrnehmung der Leute – gerade online finden sie ausreichend Angebote. Ich persönlich habe das Paket abgelehnt, weil zu viel miteinander verwurstet wurde.

Ihre Partei war dabei entscheidend: Im Parlament hat sie geholfen, das Paket aufzublasen, und im Abstimmungskampf hat sie es kaum gestützt. Die Befürworter in unseren Reihen haben sich nicht leidenschaftlich engagiert, weil auch unsere Basis gespalten war. Wenn eine Vorlage in der Mitte keine eindeutige Akzeptanz hat, wird es naturgemäss schwer.

Wie muss jetzt die Neuauflage der Medienförderung in der Schweiz aussehen? Wenn die kleinen Medien den Strukturwandel nicht aus eigener Kraft stemmen können, werden wir diesen Transformationsprozess befristet mit Geld unterstützen. Viel wichtiger ist jetzt aber eine offene Diskussion über die beiden Hauptprobleme der privaten Medien in der Schweiz: Das eine heisst Google, das andere SRG.

Um Firmen wie Google zur Kasse zu bitten, wird nun auch in der Schweiz ein Leistungsschutzrecht diskutiert. Befürworten Sie das? Google profitiert von den journalistischen Produkten in der Schweiz, bezahlt aber nicht dafür. Der Bundesrat will die Internetriesen nun dazu verpflichten, diese Leistungen abzugelten. Ich befürworte das. Wir sollten uns aber keine Illusionen machen: Basierend auf den Erfahrungen in der EU dürften die Medien in der Schweiz damit jährlich nur etwa 110 Millionen Franken einnehmen. Verteilt auf alle Medien, ist dieser Betrag zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben.

Und was schlagen Sie bei der SRG vor? Was bedeutet in einem digitalisierten Umfeld medialer Service public? Die SRG und ihr Auftrag entstammen dem vordigitalen Zeitalter. Er bezieht sich auf Radio und Fernsehen. Mit der Digitalisierung hat die SRG sich online immer mehr ausgebreitet und bietet dort heute ein Angebot, das weit über diesen Auftrag hinausgeht. Damit konkurrenziert die gebührenfinanzierte SRG die privaten Medien direkt, deren Onlineangebot häufig nicht ausreichend rentabel ist. Das ist ein Systemfehler. Bevor wir also über weitere Massnahmen für die Privaten diskutieren, müssen wir zuallererst klären, welchen Auftrag die SRG genau haben soll.

Welchen Auftrag sollte sie denn haben? Dazu muss die Politik prüfen und neu definieren, was der Service public der SRG in einer digitalisierten Welt bedeutet. Der SRG müssen genauer bestimmte Grenzen auferlegt werden, damit sie die privaten Zeitungen im Onlinebereich nicht dominiert.

Welche Grenzen? Kern ihres Auftrags muss eine ausgewogene Berichterstattung im audiovisuellen Bereich sein – die SRG ist keine Onlinezeitung und darf es nicht noch mehr werden. Sie sollte nicht in Bereiche vordringen, in denen Journalisten privater Medien kompetenter sind und bereits eine Topleistung erbringen, etwa im Online-Storytelling oder in der Investigation. Die SRG muss stattdessen die Minderheiten in unserem Land einbeziehen. Ein starker Service public ist wichtig für den Zusammenhalt der Schweiz. Diese zentrale Diskussion findet bislang nicht statt. Wir erweisen der SRG keinen Dienst, wenn wir diese Fragen nicht klären.

Die SVP hält eine Antwort bereit: Sie will der SRG mit ihrer Halbierungsinitiative die Gebühren empfindlich kürzen. Wurden Sie bereits für das Komitee angefragt? Ja, aber das mache ich sicher nicht. Ich lehne diese Initiative ab, weil sie kontraproduktiv ist. Sie löst weder das Grundsatzproblem, noch ermöglicht sie eine konstruktive Diskussion über die Rolle der SRG. Stattdessen ziehen sich alle bereits in ihre Schützengräben zurück: Bevor auch nur eine einzige Unterschrift gesammelt worden ist, gibt es bereits ein gegnerisches Komitee. Dieser Abstimmungskampfmodus verhindert die notwendige Debatte darüber, was Service public im digitalen Zeitalter bedeutet – und was eben nicht.

«Die Symbiose mit der SRG hat meiner Partei nicht gutgetan.»

Ihre Haltung zur SRG ist in Ihrer Partei hoch umstritten. Die SRG und Die Mitte – das ist historisch gesehen eine Liebesgeschichte. Ja, und diese Symbiose macht mich nicht glücklich. Sie hat meiner Partei nicht gutgetan. Die SRG war stets ein Postengarant für Mitte-Mitglieder – doch das entbindet uns nicht von der Verantwortung: Wir müssen den Service public stets kritisch hinterfragen. Ich will dieses wichtige Thema setzen. Wir sind die Partei, die das Land zusammenhält. Wir stehen für genau das, was sich die SRG auf die Fahne geschrieben hat. Deshalb müssen wir besonders genau prüfen, ob die SRG diese Aufgabe erfüllt. Aus der Basis erhalte ich viel Zustimmung.

Trotzdem: Wenn nicht einmal Die Mitte die SRG stützt, gerät die Institution ins Wanken. Sie gerät doch nicht ins Wanken, nur weil der Mitte-Präsident sich nicht in die blinde Gefolgschaft einreiht. Sie gerät dann ins Wanken, wenn sie den Zugang zur gesellschaftlichen Mitte verliert. Und da muss sie aufpassen. Die Tendenz zur Unausgewogenheit, der Abbau von Sendegefässen, die beim Volk eine hohe Akzeptanz oder bei einer Minderheit einen hohen Wert haben – damit enttäuscht sie viele Leute. Ich bin zutiefst überzeugt, dass die vielfältige Schweiz einen starken Service public mit klarem Auftrag braucht. Die SRG ist gut beraten, sich dieser Diskussion zu stellen.

Politiker und Philosoph Infos einblenden Der 59-jährige Zuger Gerhard Pfister ist seit 2003 Nationalrat und seit 2016 Präsident der CVP Schweiz. Unter seiner Ägide fusionierte die CVP mit der BDP und nennt sich jetzt Die Mitte. Pfister war Lehrer für Philosophie und Deutsch und leitete eine Internatsschule. Heute übt er neben seinen politischen Mandaten unter anderem das Amt des Präsidenten des Casinoverbands und des Zementverbands Cemsuisse aus. (red)

