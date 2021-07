FC Thun in Quarantäne – Warum sind noch nicht alle Spieler vollständig geimpft? Nach einem Corona-Fall in den Reihen der Oberländer ist der Saisonstart verschoben. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Marco Spycher

Quarantäne statt Saisonauftakt: Beim FC Thun wurde ein Spieler positiv getestet. Foto: Raphael Moser

Was ist passiert?

Eigentlich hätte der FC Thun am Freitag gegen den Aufsteiger aus Yverdon in die neue Saison starten sollen. Doch daraus wird nichts. Wie der Club am Donnerstagmorgen mitteilt, hatte ein Spieler Krankheitssymptome gezeigt, woraufhin er sich einem Covid-Test unterzog. Dieser fiel positiv aus. Der betroffene Akteur befindet sich nun auf Anordnung der Behörden des Kantons Bern in Isolation.

Wer ist positiv?

«Aus Datenschutzgründen» gibt der Club keine weiteren Details zur betroffenen Person bekannt. Aber aus dem Communiqué geht klar hervor, dass es sich um einen Spieler und nicht um ein Staffmitglied handelt. Er habe typische Corona-Symptome und es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, teilt Matthias Fuchser, Medienverantwortlicher des FC Thun, auf Anfrage mit.