16 offene Fragen: Sexualwissenschaft – Warum sind manche heterosexuell und andere bi- oder homosexuell? Wissenschaftliche Kontroversen um die sexuelle Orientierung überschneiden sich oft mit politischen. Andrea Burri

Andrea Burri ist Sexualwissenschaftlerin Dozentin an verschiedenen internationalen Universitäten und Hochschulen und Therapeutin. Foto: Stefan Bukvic

Eine der umstrittensten wissenschaftlichen Fragen innerhalb meines Tätigkeitsbereichs bezieht sich auf die sexuelle Orientierung. In den letzten 50 Jahren wurden die politischen Rechte für Lesben, Schwule und Bisexuelle (oder LGB) in einigen Ländern erheblich ausgeweitet, während sie in anderen eingeschränkt wurden. In vielen Teilen der Welt hängt das politische und öffentliche Verständnis sowie die Unterstützung der LGB-Rechte von Fragen nach der Verbreitung, den «Ursachen» und den Folgen nicht heterosexueller Orientierung ab. Eine wichtige Frage in politischen und öffentlichen Debatten lautet, ob Menschen eine nicht heterosexuelle Orientierung «wählen» und erlernen können.

Die politischen Kontroversen über die sexuelle Orientierung haben sich oft mit wissenschaftlichen Kontroversen überschnitten. Welche Faktoren beeinflussen die Ausprägung der sexuellen Orientierung? Warum sind manche Menschen heterosexuell, andere bisexuell und wieder andere homosexuell?

Wissenschaftliche Erkenntnisse widersprechen der Annahme, wonach die sexuelle Orientierung erlernt werden kann.

In einer Übersichtsarbeit zur sexuellen Orientierung haben der amerikanische Psychologe J. Michael Bailey und Kollegen kürzlich die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diesem Thema zusammengefasst. Demnach hat kulturübergreifend ein «kleiner, aber nicht trivialer» Prozentsatz der Menschen nicht heterosexuelle Neigungen. Wie sich diese Neigungen konkret zeigen, ist jedoch stark von kulturellen Normen und Traditionen geprägt. Verschiedene biologische Faktoren – darunter pränatale Hormone und spezifische genetische Profile – beeinflussen wahrscheinlich die sexuelle Orientierung, sind jedoch nicht die einzigen Einflussfaktoren.

Wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass biologische und nicht soziale Umweltfaktoren gemeinsam die sexuelle Orientierung beeinflussen. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse widersprechen also der Annahme, wonach die sexuelle Orientierung durch soziale Faktoren erlernt werden kann. Und es gibt kaum Anhaltspunkte dafür, dass nicht heterosexuelle Orientierungen mit zunehmender sozialer Toleranz häufiger werden.

Die Zahl nicht heterosexueller Personen könnte doppelt so hoch sein wie vermutet.

Trotz dieser Schlussfolgerungen, die von den meisten Autoren und Expertinnen auf dem Gebiet akzeptiert sind, bleiben einige Aspekte der sexuellen Orientierung umstritten. So argumentieren einige, dass zahlreiche Beweise für ein sexuelles Kontinuum sprechen und nicht für eindeutige Kategorien. Folglich könnte die Prävalenz der nicht heterosexuellen Bevölkerung doppelt so hoch sein, wie es die aktuellen Schätzungen vermuten lassen.

Ausserdem stellt sich die Frage, wie sexuelle Orientierung definiert und gemessen wird. Heutzutage gehen die meisten Forscher davon aus, dass sexuelle Orientierung mehrere Komponenten umfasst – nämlich sexuelles Verlangen, sexuelle Anziehung, sexuelle Identität und physiologische sexuelle Erregung. Und doch stützen sich die meisten wissenschaftlichen Studien auch heute noch ausschliesslich auf eindimensionale Selbstberichte, die lediglich die sexuelle Anziehung erfragen. Doch so einfach ist es nicht. Darüber hinaus führt die individuelle und kulturelle Stigmatisierung wohl oft dazu, dass nicht heterosexuelle Verhaltensweisen und Orientierungen verschwiegen werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.