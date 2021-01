Ein offenes Haus, viele Freunde am Tisch: Das vermitteln die Bilder unter dem Hashtag #kitchenshelfie. Foto: Instagram/nest_number_9

Es gibt Paartherapeuten, die sagen, sie können anhand eines Blicks in die gemeinsame Wohnung erkennen, worüber zwei sich streiten. Schliesslich sind wir an keinem Ort so sehr uns selbst wie im eigenen Zuhause. Vielleicht müsste man eher sagen: Nirgends sind wir so leicht zu durchschauen.

Vor kurzem hat Pinterest, eine Art digitale Foto-Pinnwand und beliebte Inspirationsquelle für Einrichtungsideen, anhand einer Analyse der Suchanfragen eine Prognose für die kommenden Wohntrends publiziert. Die interessante These: Dem Küchenregal stehe ein grosses Jahr bevor.