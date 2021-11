Der Skicrosser, der blankzog - Warum sich Ryan Regez auf Instagram plötzlich rar machte

Der Skicrosser, der blankzog – Warum sich Ryan Regez auf Instagram plötzlich rarmachte Der Berner Oberländer startet mit viel Optimismus in die Weltcupsaison – auch dank einer Auszeit in den sozialen Medien. Adrian Horn

Man könnte Ryan Regez nicht vorwerfen, er gebe zu wenig preis. Extrovertiert, ja extravagant ist der Skicrosser aus Wengen, die «Schweizer Illustrierte» nannte ihn einst einen «Athleten mit Flair für schräge Auftritte». Im «Sportpanorama» des Schweizer Fernsehens erschien er in schrillen Leggings und mit pinkfarbenen Socken, in den sozialen Netzwerken posiert er auch schon mal nackt. Zuletzt aber war der 28-Jährige auf Instagram und Co. vergleichsweise passiv und im Allgemeinen wenig präsent – immer gemessen an der Aufmerksamkeit, die er gewöhnlich generiert. Im Gespräch erzählt er: «Ich habe mich ein wenig zurückgezogen.» Weshalb?