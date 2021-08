Mamablog: Erziehung und Empathie – Warum sich meine Kinder nicht entschuldigen müssen Gastbloggerin Michaela Davison erzählt, warum sie sich den «Sag sofort Entschuldigung»-Befehlston abgewöhnt hat. Michaela Davison

So unfair! Doch Kinder zu einer Entschuldigungsfloskel zu zwingen, hilft letztlich wenig. Foto: Getty Images

So ein Strandbad ist doch was Feines. Wir Eltern schlürfen entspannt unseren Kaffee, während die Kinder eifrig sändeln. Doch das Paradies hat auch seine Tücken. Denn mit einem Mal reisst ein Junge dem anderen den Bagger aus der Hand und schubst ihn dann auch noch in den Sand.

«Sag sofort Entschuldigung», erklingt sogleich eine Erwachsenenstimme. Doch der Junge denkt gar nicht daran. Und jetzt?

Eine Entschuldigung auf Kommando ist eben keine echte Entschuldigung.

Wir wünschen uns doch alle, dass unsere Kinder sich fair und sozial verhalten. Und wenn sie sich nicht für ihre Fehler entschuldigen, wirft das ein schlechtes Licht auf unsere Erziehung, oder nicht?