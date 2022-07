Geldblog: Altersvorsorge nach Plan – Warum sich eine professionelle Pensionsplanung auszahlt Damit man auch im Alter seinen finanziellen Spielraum behält, sollte man seine Finanzen für die Zeit nach der Pensionierung planen. Hier finden Sie einige Gedanken dazu. Martin Spieler

Rente, dritte Säule, Sparbatzen und Hypothek: Altersvorsorge ist stets individuell und gehört im Detail geplant. Illustration: Christina Baeriswyl

Mein Mann wird pensioniert und erhält seine maximale Rente. Zudem kommt eine monatliche Auszahlung von 2000 Franken dazu aus einem Fond bei der CS sowie mein Lohn über 5300 Franken. Damit sollten wir die Fixkosten im Alltag finanzieren können. Unsere Hypothek über 600'000 Franken bei der CS ist somit tragbar. Da die zweite Säule meines Mannes nicht sehr hoch ist, haben wir uns für die Auszahlung entschieden. Nun sind wir jedoch unschlüssig, ob wir diese 320'000 Franken ebenfalls in den CS-Fonds einzahlen sollen oder nicht besser auf einer anderen Bank einen weiteren Fond einrichten sollten. Aktuell haben wir bei der AKB einen Fond über 100'000 Franken plus Bares über 360'000 Franken verteilt auf CS/AKB/Raiffeisen. Ich verfüge über zwei 3a-Konti und eine gute Pensionskasse, aus welcher ich dann wohl mal Rente beziehen werde. Was würden Sie uns raten? Leserfrage von M.F.