Planungspleiten und Verzögerungen – Warum sich die Stadt Biel nicht ans Wasser traut Die Neugestaltung von Biels lukrativem Quartier am See kommt einfach nicht voran. Bremst ein besonderer Bieler Widerstandsgeist alle grossen Pläne aus? Stefan von Bergen

Zwischen Schloss Nidau und dem Ufer des Bielersees liegt das lukrative Areal immer noch brach. Foto: Enrique Munoz Garcia

Als wären sie auf dem Trockenen gestrandet, stehen ein paar aufgebockte Boote am Rand der leeren Kiesfläche. Das einstige Areal der Expo.02 zwischen Biel und Nidau liegt immer noch brach. Damals führte die Landesausstellung mit ihren Pavillons und einem breiten Fussgänger-Boulevard zum See vor, was auf dem Gelände möglich wäre: ein Stadtteil am Wasser. Biel begann zu träumen und zu planen.

Ein Klein-Venedig mit dem Namen «Agglolac» sollte es werden – mit erweitertem Jachthafen, Wohnbauten und Uferpromenade. Mitte März aber haben die Stadtparlamente von Biel und Nidau das Prestigeprojekt nach jahrelangen Vorarbeiten sang- und klanglos versenkt. Statt einem neuen Hafenbecken gibt es derzeit nur Pfützen im Kies – vom letzten Regen.