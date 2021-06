Sie haben allen Grund, sich vor der SVP-Initiative zu fürchten: Dunkle Wolke über der SRG. Illustration: Kornel Stadler

Es ist ein Ritual, wie das Wehklagen über das schlechte Wetter: Die SVP schimpft über die SRG. Diesmal war der Auslöser eine «Club»-Diskussion zum Ende des Rahmenabkommens, zu der kein SVP-Vertreter eingeladen war. Nun will die Partei die Gebühren per Volksinitiative von aktuell 335 Franken pro Jahr und Haushalt auf 200 senken.

Der Vorwurf des linkslastigen Fernsehens ist zwar nicht ganz aus der Luft gegriffen, doch diese Schlacht haben die Verantwortlichen am Leutschenbach schon oft geschlagen. Trotzdem hat die SRG allen Grund, sich vor der SVP-Initiative zu fürchten. Denn durch den Medienwandel kämpft SRF an mehreren Fronten mit Problemen – und droht in breiten Kreisen an Rückhalt zu verlieren.