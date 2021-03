Schulen Langnau – Warum sich die Lehrer nicht einigen können Der Prozess, der zu einem Oberstufenzentrum mit durchlässigem Unterricht führen soll, steckt fest. Wo liegen die Knackpunkte? Zehn Fragen und Antworten. Susanne Graf

Wie werden die ältesten Schüler wohl künftig im Schulhaus Höheweg unterrichtet? Foto: Thomas Peter

Das hat es noch nie gegeben in Langnau: dass der Grosse Gemeinderat zu einer Sitzung aufgeboten wurde, an der es fast ausschliesslich um ein Thema ging – um Fragen zur Zukunft der Oberstufe.

Der Gemeinderat wollte aber nicht bloss mit Antworten abhaken, was GLP-Parlamentarier Michael Moser in einer Interpellation an Bedenken aufgelistet hatte. Zu lange war die Öffentlichkeit im Dunkeln gelassen worden über die konkreten Pläne für das geforderte Oberstufenzentrum mit durchlässigem Unterricht.

Zu Beginn der Parlamentssitzung fand deshalb eine ausführliche Information – auch mit externen Referentinnen und Referenten – statt.