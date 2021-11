Neutraler Sport? Das war einmal - Warum sich der Sport in den Covid-Abstimmungskampf einmischt

Warum sich der Sport in den Covid-Abstimmungskampf einmischt

Normalität, wie sie Swiss Olympic wünscht: Ein Fussballfan in Vollmontur im Stadion.

Normalität, wie sie Swiss Olympic wünscht: Ein Fussballfan in Vollmontur im Stadion.

Der Sport nennt sich gerne neutral. Nun bezieht Swiss Olympic ausgerechnet in einer höchst umstrittenen Abstimmung Position. Warum?

Swiss Olympic hat sich immer für die Interessen des Sports eingesetzt, auch auf politischer Ebene. Ich erinnere an die Lotterieinitiative vor zehn Jahren oder an den Kampf gegen den Mehrwertsteuer-Einheitssatz, der die Sportvereine stark belastet hätte. Und vor ein paar Jahren haben wir uns gegen die No-Billag-Initiative und für das Lotteriegesetz ausgesprochen. Als Dachverband ist es eine unserer zentralen Aufgaben, die Interessen des Schweizer Sports zu vertreten. Wir wollen für unsere Verbände und Vereine optimale Rahmenbedingungen erhalten. Das Covid-Gesetz trägt in diesen Zeiten dazu bei, dass unsere Mitglieder weiter Sport treiben können.