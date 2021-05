Der neue Besitzer des FC Basel – Warum sich alle in David Degen getäuscht haben Kaum einer hat ihm zugetraut, dass er Bernhard Burgener den FC Basel abjagen kann. Nun sagen Bernhard Heusler, Georg Heitz und Christian Gross weitere Überraschungen voraus. Florian Raz

David Degen ist erst 38 Jahre jung – und schon Besitzer des FC Basel. Foto: Kostas Maros

Wahrscheinlich ist das der grosse Fehler, den alle begangen haben. Vor allem Bernhard Burgener und seine Berater. Sie haben David Degen unterschätzt. Sie haben in ihm noch immer den sprunghaften, von Emotionen getriebenen Filou gesehen, als den ihn die Fussballschweiz vor 18 Jahren auf dem rechten Flügel des FC Basel kennen gelernt hatte.

Nun ist Degen 38 und Besitzer des FCB. Gewinner in einem lange schmutzig geführten Machtkampf mit dem mit allen juristischen Wassern gewaschenen Burgener. Und viele reiben sich die Augen. Wie konnte ausgerechnet ihm dieser Coup gelingen?

David Degen, das war doch immer der, der an der Linie entlanggaloppierte und die Hände verwarf, wenn ihn seine Mitspieler übersahen. Oder wenn der Schiedsrichter pfiff. Der mit seinem Zwillingsbruder Philipp bereits ständig Fotos von sich selbst machte, als die restliche Schweiz noch nicht einmal wusste, wie man «Selfie» schreibt.

Laut, fordernd, selbstbewusst, gerne im Infight

Neben dem Feld warb er für «absolut ausgeklügelte» Geschäftsideen wie das Bonussystem Cresqo oder das Video-Portal Goalgetter.tv, die sich rasch in Rauch auflösten. Dazu wurden immer mal wieder juristische Streitigkeiten öffentlich. Etwa als Degen den Nestlé-Erben Patrick Liotard-Vogt auf 1,5 Millionen Franken betreiben liess.

Laut, fordernd, selbstbewusst, gerne im Infight: Das ist das Bild, das sich von David Degen festgesetzt hat. Seine sensible, verletzliche Seite hat es nie bis an die Öffentlichkeit geschafft.

Das ist der Grund, warum ihm in Basel noch immer mit einer gewissen Zurückhaltung begegnet wird. Obwohl er im Ringen um den FCB ja für einen grossen Teil der Fans als weisser Ritter auftrat, der den ungeliebten Burgener vom Hof jagte.

«Wir beurteilen einen 40-jährigen Arzt auch nicht aufgrund des Studentenlebens, das er mit 20 geführt hat.» Bernhard Heusler, Ehrenpräsident FC Basel

Bernhard Heusler kann mit dieser Skepsis wenig anfangen, «wenn sie nicht auf einer persönlichen Erfahrung basiert, sondern auf dem oberflächlichen Eindruck, den er als junger Fussballer im Stadion hinterlassen hat».

Der Ehrenpräsident des FCB weiss, dass Degen auf dem Feld «immer dieses Lausbubenhafte» hatte. Aber er gibt zu bedenken: «Wir beurteilen einen 40-jährigen Arzt auch nicht aufgrund des Studentenlebens, das er mit 20 geführt hat. Fussballer entwickeln ihre Persönlichkeit abseits des Rasens so, wie wir alle anderen auch.»

Wobei einige Charakterzüge Bestand haben. Bei der ersten Begegnung von Heusler mit Degen etwa wurde dreckige Wäsche gewaschen. Im wortwörtlichen Sinn: Bei einem Club, an den der junge Degen ausgeliehen war, hatte es einen Fehler bei der Abrechnung des Wäschegelds gegeben.

Degen wehrte sich mit Recht, aber auch mit einer überraschenden Vehemenz. «Er nimmt sehr genau wahr, was rund um ihn herum abgeht. Und er kann sich in Dinge reinbeissen», sagt Heusler. Ihm fiel damals ein erstes Mal auf, dass Degen nicht zu jenen Fussballern gehörte, die den Dingen neben dem Rasen mit Gleichgültigkeit begegnen.

Zu viele Gedanken für eine grössere Karriere

Möglich, dass es dieser Blick vom Fussballfeld weg war, der eine grössere Karriere als Fussballer verhindert hat. Schon in seiner zweiten Saison beim FCB weibelte er für die Idee eines Golfplatzes in seinem Heimatdorf Lampenberg. In seinen letzten Jahren als Fussballer liess er sich gerne im Businessanzug ablichten und sass in mehreren Verwaltungsräten.

Hätte Degen mehr herausholen können als den eher missglückten Abstecher nach Mönchengladbach, wo es ihm nur zu 19 Einsätzen gereicht hat? Heusler findet das eine legitime Frage, weil Degens Kopf «vielleicht nicht immer zu einhundert Prozent beim Fussball war».

Aber er denkt auch: «Möglicherweise hat genau dieses Vorausdenken dazu geführt, dass er neben und nach seiner Karriere bereits heute Erstaunliches erreicht hat. Das kann nur, wer wissbegierig ist und immer Neues versucht.»

«Er ist ein notorischer Besserwisser. Aber ein sympathischer Besserwisser.» Georg Heitz, ehemaliger Sportchef des FC Basel

Diese Suche nach immer Neuem kann für die Umgebung auch anstrengend sein. «Er ist ein notorischer Besserwisser», sagt Georg Heitz, der Degen erst als Journalist und später als Sportchef des FCB erlebt hat, «aber er ist ein sympathischer Besserwisser. Weil er die Fähigkeit hat, über sich selber zu lachen, wenn man ihm den Spiegel vorhält.»

Es gibt Leute, die erzählen, Degen habe schon als Spieler beim FCB zu allem eine Meinung gehabt: von der Transferpolitik über das Marketing bis zur Fanarbeit. Heitz redet von «hundert Ideen», mit denen Degen jeweils angekommen sei: «Aber er hat auch akzeptiert, wenn man ihm gesagt hat: «Dave, überleg dir das doch noch einmal etwas genauer.»»

Das sagt viel darüber aus, wie Degen funktioniert: Erst wird die Idee oder die Meinung ausgesprochen. Dann wird darüber nachgedacht. Mit dieser Art stösst er immer wieder andere vor den Kopf. Und er wirft sich selbst Knüppel zwischen die Beine.

Die Sache mit der Wurst

Etwa, als er den ehemaligen Basler Cheftrainer Marcel Koller so laut als «Wurst» bezeichnete, dass es Journalisten mitbekamen. Und ihm das Zitat prompt um die Ohren flog, als er kurze Zeit darauf als Minderheitsaktionär beim FCB einstieg.

Mit diesem Aktienkauf endete David Degens Zeit als Spielerberater. Wobei er die Nähe zu der von ihm gegründeten Agentur SBE nie abstreifen kann, weil sie von seinem Zwillingsbruder Philipp weitergeführt wird.

Dass über David Degen in der notorisch neidischen Beraterszene kaum ein gutes Wort verloren wird, kann Heitz nicht überraschen: «Er ist, wie er gespielt hat. Es ging bei ihm immer rasant geradeaus – und dann kracht man halt auch einmal mit dem Gegner zusammen.»

Auch im Streit um den FCB führte Degen nicht immer die feine Klinge. Einmal hinterlegte er Burgener ein Trikot samt dem Wunsch, der Widersacher möge doch den Weg frei machen. Und stellte die Fotos danach öffentlichkeitswirksam auf Instagram.

Umso mehr fiel Degens bedachter Auftritt nach dem Kauf der Aktien von Burgener auf. Der neue Clubbesitzer redete von «Demut». Davon, dass er «einen und nicht spalten» wolle. Er sagte, die Zeit der «Alleinherrscher» sei zu Ende und dass er nicht Hauptaktionär bleiben werde. «Es war ein sehr reifer, sehr erwachsener Auftritt», findet Heitz.

Der hatte auch damit zu tun, dass Degen ein Team um sich versammelt hat, das seine Energie in konstruktive Bahnen zu lenken scheint. Schon als Spieler litt er unter seinem Ruf in der Öffentlichkeit . Weil er sensibler ist, als er es gegen aussen zugeben mag. Er hat sich darum Medienberater und Lebenscoachs zugelegt.

Damals wirkten seine Auftritte manchmal, als habe er vor dem Treffen mit Journalisten eine Rolle einstudiert. Inzwischen glaubt man Degen plötzlich, wenn er das Wort Demut ausspricht.

«Es ist eine Kunst, sich im Leben gute Berater zuzulegen», sagt Heitz dazu. Dani Büchi, der ehemalige CEO von Radio Energy, gehörte bei der Übernahme des FCB zu den entscheidenden Personen.

«Er hört nicht auf, die Menschen zu überraschen. Im positiven Sinn.» Christian Gross, Ex-Trainer und künftiger Verwaltungsrat des FCB

Christian Gross könnte einer sein, der in Zukunft eine wichtige Rolle übernimmt. Unter ihm hat Degen seine ersten Spiele als FCB-Profi bestritten. Künftig werden die beiden im Verwaltungsrat für den Sportbereich zuständig sein.

Es ist auf den ersten Blick ein merkwürdiges Duo, das sich da gefunden hat. Hier der zielgerichtete Gross, der schon mit seiner Körperlichkeit eine gewisse Gravitas ausstrahlt. Dort der quecksilbrige Degen, der den Kopf scheinbar in den Wolken trägt. Aber vielleicht passen die beiden genau darum so gut zueinander.

Gross hat keine Mühe «mit der Energie und teilweisen Unruhe», die Degen in sich trägt. Lieber erzählt er davon, wie er einst im Engadin sein Team die 4000 Stufen zum Muottas Muragl hochschickte. Nach einer halben Stunde waren David und Philipp Degen bereits oben und wurden vom verblüfften Teammanager mit den Worten «Was macht ihr denn schon hier?» begrüsst.

Gross lacht, als er die Anekdote erzählt. Sie ist für ihn bezeichnend für die atemraubende Geschwindigkeit, die David Degen im Leben anschlägt: «Er hört nicht auf, die Leute zu überraschen. Im positiven Sinn.» Die Anhänger des FC Basel werden die Worte gerne hören.

Fehler gefunden?Jetzt melden.