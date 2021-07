Mord unter Menschenaffen – Warum Schimpansen Gorillas töten Deutsche Verhaltensforscher haben in einem Nationalpark in Gabun erstmals beobachtet, wie eine Horde Schimpansen eine kleine Gorillagruppe attackierte und ein Jungtier tötete Nik Walter

In der Rekambo-Gemeinschaft im Loango-Nationalpark leben etwa 45 Schimpansen, einer von ihnen ist Freddy Foto: LCP/Lara Southern

«Um 17.01 Uhr traf eine Gruppe von 27 Schimpansen in einem Dickicht auf eine kleinere Gruppe von etwa fünf Gorillas, darunter ein Silberrücken, drei Weibchen und ein Junges. Einem ersten Schrei eines Schimpansen folgten weitere schreiende und bellende Laute, von beiden Menschenaffenarten. Um 17.13 Uhr griff der Silberrücken das junge Schimpansenweibchen Gia an und warf dieses in die Luft. Zwei Minuten später umkreisten acht Schimpansenmännchen und mindestens ein Weibchen den Silberrücken, sprangen ihn an und schlugen auf ihn ein. Der Silberrücken zog sich darauf mit seiner Gruppe etwa 30 Meter zurück.