Leserreaktionen – «Warum rasten gewisse bürgerliche Parlamentarier total aus?» Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen. Unter anderem zu Andreas Glarners Aussetzer.

SVP-Nationalrat Andreas Glarner während seiner hitzigen Diskussion mit einem Klimaaktivisten und GP-Nationalrätin Sibel Arslan. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Zu: Wie die Klimabewegung den Bundesplatz besetzt

Das Bundeshaus nach Aarau versetzen

Es sind Herbstferien, genau die richtige Zeit, in der sich die Jugendlichen der Bernerautorität ausleben wollen. Was ist naheliegender, als dem Schweizer Souverän im Bundeshaus zu zeigen, was er wert ist. Über die Demokratie in der Schweiz sollte man schon lange ein Fragezeichen setzen. Die Hochfinanz sagt, was für die Wirtschaft gut ist, die Verbände und Verwaltungen setzen um, was ihnen richtig erscheint, die Politiker halten wichtige Reden, die nichts verändern und das Volk hat eine Demokratie, die auch nichts mehr bewegt. Man sollte das Bundeshaus zum Beispiel nach Aarau versetzen, dort wäre noch eine Ordnungskraft, der nicht immer Knüppel zwischen die Beine geworfen würden. Die zukünftige Führungselite von Bern hätte eine zusätzliche Spielstätte und die zurzeit Verantwortlichen könnten weiterhin den Dialog suchen.

Andreas Burren, Gasel

In andere Staaten streiken gehen

Mit gutem Gewissen kann behauptet werden, dass die Schweiz bis heute sehr viel für besseres Klima gemacht hat und noch machen wird. Ich denke da an die ganze Wirtschaft und auch an viele Hauseigentümer, die mitmachen. Die Jugendlichen sollen einmal in solche Staaten streiken gehen, die wenig bis gar nichts machen. Aber dort fehlen leider die Kameras, in die sie lächeln können, und die Linken und Grünen, die sie wie in Bern aufhetzen, werden dann auch fehlen.

Hans-Peter Brechbühl, Bärau

Zu: «Warum machen diese Jugendlichen die Politik so nervös?»

Wahltag ist Zahltag

Es ist schon erstaunlich, welche zuweilen hysterische Aufregung die Klima-Demo von vorwiegend Jugendlichen vor dem Bundeshaus auslösen konnte. Die Heftigkeit der Reaktionen eingesessener Bundesparlamentarier kann nicht allein mit der Illegalität des Klimaprotestes erklärt werden. Warum rasten gewisse bürgerliche Parlamentarier total aus, verlieren Nerven und jedweden Anstand? Was steckt dahinter? Haben diese dünnhäutigen Volksvertreter etwa den bei der Wissenschaft unumstrittenen Klimawandel falsch eingeschätzt und dadurch sträflich vernachlässigt? Ein Politisieren an einer unsere ganze Erde betreffenden Realität vorbei macht unsicher und löst Ängste aus: Wahltag ist Zahltag.

Jürg Schacher, Münsingen

Zum Onlinekommentar von Christoph Strauss zu: «Der Bundesplatz ist wieder tot»

Wurde ein Beitrag zur Lösung des Problems geleistet?

Herr Strauss schreibt, dass die jungen Leute nur friedlich auf ein grosses Problem aufmerksam machten. Meine Fragen: Muss auf dieses Problem wirklich noch aufmerksam gemacht werden? Und muss zu einem Zeitpunkt und an einem Ort darauf aufmerksam gemacht werden, wo dies vorübergehend verboten ist? Ich meine, dass mittlerweile jeder erkannt hat, dass das Problem des Klimawandels besteht – und zwar global – und dass es nicht harmlos ist. Vermutlich ging es bei der Demo auf dem Bundesplatz aber gar nicht darum, sondern um Präsenz in den Medien und um Provokation. Beides ist gelungen: Die Medien richteten Live-Ticker ein, Radio und TV waren permanent vor Ort. Und gegnerische Politiker rasteten aus. Aber wurde auch nur ein bescheidener Beitrag zur Lösung des Problems geleistet? Mitnichten! Die Demo hat nur eine weitere Verhärtung der Fronten gebracht und ein zusätzliches Loch in die Kasse der Stadt Bern gerissen. Angesichts des globalen Problems wahrlich ein enttäuschendes Resultat. So lösen wir keine Probleme.

Ulrich Linsi, Schüpfen

Zu: «Schulen Walterswil/Dürrenroth: Angst vor Zwist und Scherbenhaufen»

Ein Zeichen von innerer Grösse

Die Gemeinderäte von Dürrenroth und Walterswil wollen die Schule Gassen schliessen. Der Unmut darüber ist gross. Verschiedenes hat dazu geführt. Die beiden Gemeinderäte informierten sehr spät. Sie haben ein umfangreiches Dossier verschickt, jedoch ohne die betroffenen Schulen ( Dürrenroth, Walterswil, Gassen, Oeschenbach) mit einzubeziehen. Die Schulleiter, welche die Verhältnisse bestens kennen, wurden nicht kontaktiert. Darum gibt es Differenzen bei den Berechnungen. Dieses Vorgehen ist für mich – in einem demokratischen Land wie der Schweiz – nur schwer zu verstehen. Jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, dieses Geschäft, das am 8. Dezember vor die Gemeindeversammlungen kommen soll, aufzuschieben, das Gespräch zu suchen und die ungleichen Berechnungen zu bereinigen. Das wäre demokratisch und fair und ganz bestimmt kein Verlust der Glaubwürdigkeit, sondern ein Zeichen von innerer Grösse.

Ursula Ryser, Schmidigen