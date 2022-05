Small Talk der Woche – Warum Prinz Harry der ideale Queen-Nachfolger wäre Was Sie diesen Sommer tragen sollten, wie selten Singles ihre Bettwäsche wechseln und was Prinz Harry für den Thron prädestiniert – hier ist unsere Liste für den spannenderen Klatsch. Denise Jeitziner

Ab nach Bermuda

Nicht nur Lacoste setzt diese Sommersaison auf Bermudas. Foto: Corbis via Getty Images

Halleluja! Auf diesen Trend haben alle gewartet, die aus den Hotpants herausgewachsen sind: Im Sommer 2022 kann, nein, muss man Bermudas tragen, wenn man modisch dabei sein will. Die mittellangen Hosen hängen schön locker um die Beine rum, passen gut ins Büro, und rein theoretisch könnte man damit am Abend auch noch in den See oder Fluss hüpfen, falls man die Badehose vergessen hat. We like!

Rührende Idee