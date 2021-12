Neue Virusvariante – Warum Omikron für ein Ende der Pandemie sorgen könnte Epidemiologen vermuten, dass die neue Virusvariante in absehbarer Zeit für Herdenimmunität sorgen wird. Der Schweiz stehen wegen der tiefen Impfquote aber noch bange Monate bevor. Denis von Burg Cyrill Pinto Mischa Aebi

«Omikron ist so ansteckend, dass dieses Virus unser Ticket in die endemische Situation sein könnte» , sagt Isabella Eckerle, Leiterin Zentrum für Viruserkrankungen, Universitätsspital Genf. Foto: Keystone

Erste Beobachtungen in Ländern, in denen sich Omikron bereits durchgesetzt hat, wie zum Beispiel in Südafrika, lassen vermuten, dass die neue Variante zwar weitaus ansteckender ist als die jetzt noch vorherrschende Delta-Mutation. Dafür dürfte Omikron deutlich weniger krank machen. Bis jetzt wurden nur vereinzelt schwere Verläufe beobachtet. Südafrika meldet trotz des grassierenden neuen Virus nur eine leicht steigende Belegung der Intensivstationen. Gleiches stellt man in der EU fest: «Die Fälle scheinen grossteils leicht, aber wir müssen noch mehr Daten sammeln», teilte am Donnerstag die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) mit.