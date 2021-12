Report aus dem Cockpit – Warum nur wenige noch Lastwagenfahrer werden wollen Seit der Pandemie sind LKW-Chauffeurinnen und -Chauffeure gesucht wie nie. Viele sind abgewandert in andere Branchen. Jetzt plant der Berufsverband eine Initiative. Auf Tour mit einem, der den Job trotzdem macht. Simone Luchetta

Hat seinen Traumjob gefunden: Dominic Kellenberger im Cockpit seines 40-Tonnen-LKW mit Anhänger. Foto: Urs Jaudas

Noch sind die Ladenregale nicht leer wie in Grossbritannien, wo der Gabentisch heuer leer zu bleiben droht und die umworbenen Trucker inzwischen mehr verdienen sollen als Anwältinnen. Aber auch in der Schweiz hat sich der Chauffeurmangel verschärft. «Wenn es so weitergeht, werden wir die Nachfrage von Kunden und Wirtschaft nicht mehr bewältigen können», sagt André Kirchhofer, Vizedirektor des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbands (Astag).

Fast 600 LKW-Fahrer-Stellen sind unbesetzt – so viele Jobinserate zählte die Datenfirma x28 auf den Websites der Schweizer Transportfirmen Mitte November. Damit ist der Stand von vor der Pandemie wieder erreicht.