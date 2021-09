Gut zu wissen – Warum Nasenduschen gegen Corona helfen können Nasenduschen werden gern bei Schnupfen und chronischen Nebenhöhlenentzündungen eingesetzt. US-Forscher kommen jetzt zum Schluss, dass Spülungen auch gegen das Coronavirus nützlich sein könnten. Stefan Aerni

Bei akuten Entzündungen können Nasenduschen die Symptome lindern. Foto: Getty

In der Medizin haben Nasenspülungen mit Salzlösungen ihren festen Platz: in der Nachbehandlung nach Operationen, als Prävention und Therapie verschiedener Krankheiten wie Pollenallergien, chronischer Nebenhöhlenentzündungen oder sogar Mukoviszidose – einer angeborenen Stoffwechselstörung, bei der zäher Schleim entsteht, der allmählich lebenswichtige Organe verstopft.

Gut zu wissen Infos einblenden In dieser Rubrik erklären wir medizinische Zusammenhänge und geben Tipps, wie man sich gesünder verhalten kann.

Gut für die Flimmerhärchen

Doch bei klassischen Viruserkrankungen wie etwa banalen Erkältungen sei die Wirksamkeit von Nasenduschen nur schwach belegt, sagt Michael B. Soyka, Leitender Arzt Rhinologie am Universitätsspital Zürich. «Bei akuten Entzündungen ist aber wenigstens ein leichter Effekt zu erwarten – im Sinne einer symptomverbessernden, aber nicht heilenden Therapie.»

Der Experte: Michael Soyka ist Leitender Arzt Rhinologie am Universitätsspital Zürich. Seine Spezialgebiete: Rhinoplastiken, Defektrekonstruktion im Gesichtsbereich, Septumperforationsverschlüsse. Foto: PD

Wissenschaftliche Studien zum Thema Nasenduschen und ihr Einfluss auf das Coronavirus gibt es bisher noch nicht. Jetzt haben US-Forscher von der Oregon Health and Science University zumindest die Daten bestehender Untersuchungen mit anderen Nasenviren ausgewertet. Demnach könnten Nasenspülungen auch im Kampf gegen Corona hilfreich sein. Die Wissenschaftler schreiben dies dem «Spüleffekt» zu. Vor allem die Salzlösung trage dazu bei, dass das Sekret flüssiger wird und sich mitsamt Partikeln und Viren leichter ausspülen lässt. Auf diese Weise vom Schleim befreit, können sich die Flimmerhärchen in der Nase wieder besser bewegen und so ihren Teil zur natürlichen Nasenreinigung beitragen.

Was Sie übers Nasenduschen wissen sollten Infos einblenden Noch nie die Nase geduscht? Wir beantworten die wichtigsten Fragen: Wo bekomme ich ein geeignetes Spülgefäss? In einer Apotheke oder Drogerie (Preis: ca. 20 bis 30 Franken). Die meist beigefügten Salzbeutelchen enthalten die richtige Menge für je eine Anwendung. Man muss nur die angegebene Menge Wasser zugeben und umrühren. Was für Wasser verwende ich? Oft wird abgekochtes, destilliertes oder gar steriles Wasser empfohlen. Nicht nötig, sagt der Zürcher Hals-Nasen-Ohren-Arzt Michael Soyka. «In der Schweiz kann man bedenkenlos Leitungswasser verwenden.»Welches Salz ist am besten? Experte Soyka empfiehlt katarrhlösende Salze (in Apotheken erhältlich). «Je mehr die Salzlösung dem Meerwasser ähnelt, desto besser.» Aber auch normales Kochsalz ist verwendbar. Und das allenfalls mit dem Spülgefäss gelieferte Salz ohnehin. Wie häufig muss ich spülen? Bei akuten Erkrankungen wie Schnupfen oder Nasennebenhöhlenentzündungen bis zu dreimal täglich. Heuschnupfen-Betroffene können in der kritischen Jahreszeit jeden Abend eine Nasendusche machen, um Pollen herauszuspülen. Bei Menschen mit einer Hausstauballergie kann eine morgendliche Nasendusche helfen. Wie wichtig ist Hygiene? Sehr wichtig. Wie bei der Zahnbürste sollte auch die Nasendusche nur von einer Person genutzt werden. Nach Gebrauch müssen die Utensilien gewaschen und einmal pro Woche abgekocht werden. Benötige ich eine Gebrauchsanweisung? Obwohl das Grundprinzip aller Nasenduschen gleich ist, unterscheiden sich manche Systeme. Deshalb sollte man die Anleitung im Beipackzettel vor Gebrauch genau durchlesen.

In Corona-Zeiten wie heute raten die US-Mediziner, die Salzlösung etwas höher zu konzentrieren. Normalerweise wird zum Nasenspülen eine 0,9-prozentige Lösung empfohlen (0,9 Gramm Salz auf 100 Milliliter Wasser). Ein Salzgehalt über 0,9 bis maximal 5 Prozent sei sinnvoll, um das Sekret noch flüssiger zu machen.

Nur Symptombekämpfung?

Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: Wie aus der Analyse der Wissenschaftler hervorgeht, scheinen Nasenduschen gegen Corona nur zu helfen, wenn man das Virus bereits in sich trägt – das heisst, sie lindern die Symptome und verkürzen die Krankheitsdauer. Vor einer Ansteckung können Spülungen aber vermutlich nicht schützen.

Für Michael Soyka, den Zürcher Hals-Nasen-Ohren-Facharzt, ist das keine Überraschung. «Das kennen wir auch von den Erkältungsviren – es gibt bisher nur ungenügende Beweise, dass man mit Nasenduschen einer Erkältung tatsächlich vorbeugen kann.»

Für Gesunde nicht nötig

Auch zur Pflege und Gesunderhaltung der Schleimhäute – wie es die Werbung suggeriert – seien Nasenduschen nicht notwendig, sagt Soyka. «Gesunde Schleimhäute sind gesund. Das heisst, sie brauchen keine Spülungen, um gesund zu bleiben. Es schadet aber auch nicht, die Nase zu duschen.»

Stefan Aerni, seit bald 40 Jahren im Journalismus tätig, ab 2013 als Gesundheitsredaktor. Nicht ganz zufällig: Nach einer MS-Diagnose möchte er nun das Unabänderliche mit dem Nützlichen verbinden und über Medizin und Gesundheit berichten – aus der Perspektive der betroffenen Patientinnen und Patienten.

Fehler gefunden?Jetzt melden.