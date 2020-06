Missbrauchsvorwürfe gegen Heiler – Warum muss diese missbrauchte Frau Jahre auf Gerechtigkeit warten? Eine Frau meldet, sie sei unter Drogen gesetzt und schwer missbraucht worden. Doch die Glarner Strafbehörden ermitteln so langsam, dass der Mann sich in der Zwischenzeit mutmasslich an einem weiteren Opfer vergehen kann. Nina Jecker

Seit acht Jahren hofft Nadine Gerber* auf ein rechtskräftiges Urteil gegen den Mann, der sie schwer traumatisiert hat. Foto: Nicole Pont

Nadine Gerber* sitzt in der Praxis ihrer Psychotherapeutin in Basel. Hier ist sie seit Jahren in Behandlung, um ein furchtbares Trauma zu verarbeiten. Aber auch, um wieder Kraft zu finden. Kraft für den Kampf gegen die Glarner Justiz, die Gerbers Fall jahrelang nicht zur Anklage brachte. Kraft für den Kampf gegen die eigene Angst, die Wut und die Erinnerungen, die sie auch nach acht Jahren nicht loslassen.