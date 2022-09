Ich war entsetzt. Also fragte ich zwei Gärtner, was denn los sei – und sie meinten: Borkenkäfer. Die Tierchen hätten fünfzig Bäume angefressen. Alle mussten gefällt werden. Was schlimm sei, denn einige der Bäume seien uralt gewesen. Manche stammten sogar aus der Gründungszeit des Friedhofs, aus den Jahren um 1900.