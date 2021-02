Bakterien und Viren in der Wohnung – Warum Mikroben gute Mitbewohner sind Gerade in Pandemie-Zeiten ist ein gesundes Raumklima wichtig. Zu viel Hygiene ist schlecht – und Zimmerpflanzen helfen. Gabriela Beck

Pflanzen verbessern die Raumluft: Eine Frau giesst ihre Monstera. Foto: Getty Images

Sie sitzen im Duschkopf, tummeln sich im Wasserkocher, bewohnen den Salzstreuer, bevölkern den Kühlschrank. Häuser und Wohnungen sind voll von winzigen Bakterien, Viren und Pilzen. Sie besiedeln nahezu jeden Quadratmillimeter eines Innenraums. Die allermeisten von ihnen sind für Menschen ungefährlich. Im Gegenteil, Mikroben dienen unserem Immunsystem als Trainingspartner und schützen uns so vor Infektionen und Allergien. Was macht ein gutes, gesundes Raumklima aus? Gerade in Pandemie-Zeiten ist das eine wichtige Frage.

Dass Mikroben durchaus nützlich sein können, ist eine relativ junge Erkenntnis. Vor 150 Jahren sah man das noch ganz anders. Damals waren Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Cholera, Diphtherie oder Wundbrand weltweit die Haupttodesursache. Robert Koch entdeckte 1876 als erster, dass bis dahin unbekannte Mikroorganismen dazu führten. Hände waschen und Sterilisation wurden eingeführt und liessen die Heilungsquote sprunghaft ansteigen. Hygiene wurde auch als neues Instrument der Stadtplanung eingesetzt. Zu jener Zeit gab es in vielen Städten Europas infolge der Industrialisierung eine unkontrolliert wachsende Bevölkerung, man lebte eng zusammen und die Städte rangen mit der Bekämpfung von Seuchen. Immer mehr Stadtplaner liessen Kanalisationsleitungen verlegen, versorgten die Bürger mit fliessendem Wasser, liessen Strassen pflastern und organisierten eine Müllabfuhr.