Trotz allgemeiner Maskenpflicht – Warum Migros-Verkäuferinnen bis letzte Woche keine Maske trugen Die Covid-Verordnung schreibt an der Supermarktkasse eine Maske vor. Aber erst seit letzter Woche. Dabei hatte der Bund noch kurz davor etwas anderes verlangt. Konrad Staehelin

Bis letzten Donnerstag mussten Migros-Verkäufer und -Verkäuferinnen an der Kasse keine Maske tragen. Das Bild stammt aus dem Lockdown im März. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Nachdem der Bundesrat am 18. Oktober eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen angeordnet hatte, reagierten die meisten Supermarktketten sofort: Ihre Verkäufer und Verkäuferinnen an den Kassen mussten ab sofort konsequent Masken tragen, wenn sie es aufgrund kantonaler Bestimmungen nicht schon vorher hatten tun müssen. Das schreiben die Medienstellen der Detailhändler Coop, Denner und Volg auf Anfrage.

In den schweizweit über 600 Filialen der Migros war das anders: Sie erlaubte bis vor kurzem als einzige Grossverteilerin ihrem Verkaufspersonal weiterhin, an der Kasse ohne Maske zu arbeiten. Viele der Personen, die täglich mit Hunderten Menschen in Kontakt stehen und in deren Richtung epidemiologisch heikle Wörter wie «Foifedachzg» aussprechen, machten von diesem Recht Gebrauch.

Migros hält eigene Schutzkonzepte für «ausgezeichnet»

Keine zwei Wochen später folgte die Kehrtwende: Am vergangenen Mittwoch sah sich der Bundesrat zu schärferen Corona-Massnahmen gezwungen. Und befahl dem Migros-Kassenpersonal im Kleingedruckten ab Donnerstag nun ebenfalls die Maske. Diese Spitzkehre in der Argumentation wirft Fragen auf.

Bei dem Kleingedruckten geht es um die Erläuterungen zur Covid-19-Verordnung für die besondere Lage, in der sich die Schweiz seit dem Frühsommer befindet. Am 18. Oktober erliess der Bundesrat folgende Regelung zur genauen Auslegung der «schweizweiten Maskentragpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen»: «Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter […] kann der Betreiber oder Arbeitgeber einen alternativen wirkungsvollen Schutz vor einer Ansteckung vorsehen, so durch Schutzvorrichtungen wie grossflächige Kunststoff- oder Glasscheiben […].»

Das Kassenpersonal musste also keine Maske tragen, solange es sich hinter der Scheibe befand. Auf diesen Ausnahme-Passus stützte sich die Migros. «Der Schutz aller ist damit absolut gewährleistet», schrieb ein Sprecher danach auf Anfrage. Alle Mitarbeiter müssten immer eine Maske tragen, auch das Kassenpersonal auf dem Weg zur Kasse – aber nach dem Hinsetzen dürfe es sie ausziehen. Der Sprecher weiter: «Unsere Schutzkonzepte sind ausgezeichnet. Es ist bisher zu keinen nennenswerten Krankheitsausbrüchen innerhalb der Migros-Gemeinschaft gekommen.»

«Die Abschrankungen aus Plexiglas zum Beispiel des Kassenpersonals weisen teilweise eine Schutzwirkung auf. Das Verkaufspersonal und die Gäste sollen nun mit einer zusätzlichen Maskentragpflicht wirkungsvoller geschützt werden.» Katrin Holenstein, BAG-Sprecherin

Auch Michael Riediker vom Zentrum für Arbeits- und Umweltgesundheit in Winterthur sieht darin kein Problem: «Solange der Kontakt zwischen Personal und Kunde konsequent durch die Scheibe hindurch geschieht, ist alles unproblematisch», bewertet er das Vorgehen der Migros.

Auch eine Übertragung durch Aerosole, also in der Luft stehen bleibende Tröpfchen, sei nicht zu befürchten, da Supermärkte grosse Räume mit guter Lüftung seien. «Da wird die Luft schnell verdünnt. Aerosol-Übertragungen sind eher in Räumen, die eng sind oder in denen viel laut gesprochen wird, ein Problem, zum Beispiel in gewissen Büros.»

Als einziges mögliches Problem sieht Riediker, dass das Kassenpersonal eine gewisse Vorbildfunktion habe. «Dass diese Personen, die mit so vielen Menschen in Kontakt kommen, keine Maske tragen, hätte als Signal verstanden werden können, dass alles gar nicht so schlimm ist. Das wäre falsch.»

Bund: Plexiglas schützt nur teilweise

Für das zuständige Bundesamt für Gesundheit (BAG) war das allerdings nicht das ausschlaggebende Argument für die Verschärfung. «Vor dem Hintergrund, dass sich immer mehr Leute in Innenräumen aufhalten und gleichzeitig das Infektionsgeschehen zunimmt, gilt in Innenräumen wo immer möglich der Grundsatz einer Maske und kumulativ der erforderliche Abstand», schreibt BAG-Sprecherin Katrin Holenstein. «Die Abschrankungen aus Plexiglas zum Beispiel weisen teilweise eine Schutzwirkung auf. Das Verkaufspersonal und die Gäste sollen nun mit einer zusätzlichen Maskentragpflicht zusätzlich, beziehungsweise wirkungsvoller, geschützt werden.»

In anderen Worten: Die Regelung, die bis letzte Woche galt und die sowohl die Migros als auch Arbeitshygieniker Riediker für sehr gut hielten und halten, soll doch nicht ausreichend Schutz geboten haben. Das wirft die Frage auf, warum der Bundesrat noch Mitte Oktober, als die Fallzahlen schon durch die Decke gingen, eine – offensichtlich nach eigener Einschätzung – suboptimale Regelung aufstellte. Und nur elf Tage später wieder davon abrückte. BAG-Sprecherin Holenstein antwortet auf die Frage, man habe nun eine «einheitliche, leicht verständliche und umsetzbare Vorgabe». Die Frage, warum diese nicht schon vorher festgelegt wurde, bleibt offen.