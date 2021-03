Krise im Königshaus – Warum Meghan nicht Diana ist Prinz Harry vergleicht seine Frau gern mit seiner Mutter. Das klingt zwar dramatisch, trifft es aber trotzdem nicht. Oder nur ein bisschen. Bettina Weber

Vermutlich fand sie das Tragen von Hüten doof, und man kann sie sogar verstehen: Meghan Markle, angeheiratete Duchess von Sussex anlässlich des Remembrance Day im November 2019. Foto: Getty Images

Es war ein perfekter Auftritt. Die Duchess von Sussex, geborene Meghan Markle, muss man nicht lehren. Sie ist Schauspielerin, sie versteht sich auf den grossen Bahnhof. Sie weiss, mit welchem Timbre die Stimme maximal wirkt. Wie man ganz beiläufig Bomben platzen lässt.

Am vergangenen Sonntag präsentierte sie sich zusammen mit ihrem Mann Harry der Welt – ein reiches, berühmtes, unverstandenes Paar, das an einer kaltherzigen Familie fast zerbrochen wäre. Eine Familie, die mit weiblichen Neulingen brutal umgeht, sie nicht etwa beschützt, sondern dem Medienmob und sich selbst überlässt. Derart, dass die Neo-Duchess schon nach kurzer Zeit in Grossbritannien die Lebensfreude verloren habe.