Hat ein Gast im Restaurant einen Extrawunsch, versucht der Service, diesen zu erfüllen. Motzt ein Gast, geht der Teller zurück in die Küche. Denn: Der Kunde ist König und hat immer recht. So lautet die altbekannte Regel in der Gastronomie.

Doch so läuft es heute und vor allem seit Corona nicht mehr überall: Gäste werden ungeduldiger und fordernder – und die Angriffe persönlicher. Mehr und mehr Personen in der Gastronomie haben davon genug und lassen sich nicht mehr alles gefallen. Was steckt hinter dieser Entwicklung?

Diese «Apropos»-Folge dreht sich um das neue Selbstverständnis einer Branche. Zu Gast ist Tim Wirth – er ist Zürich-Redaktor beim «Tages-Anzeiger». Moderiert wird die Folge von Mirja Gabathuler.

