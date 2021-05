Populismus und Pandemie – Warum laufen Millionen den Rechtspopulisten hinterher? Intellektuelle um den Schriftsteller Jonas Lüscher tauschen sich in einem neuen Buch über den Aufstieg des Populismus und die Folgen von Corona aus. Eigene Gewissheiten werden kritisch hinterfragt. Martin Ebel

Massengräber in Brasilien. Präsident Jair Bolsonaro hält das Coronavirus für eine «leichte Grippe». Foto: Michael Dantas

Im vergangenen Frühjahr ist Jonas Lüscher schwer an Covid-19 erkrankt. Er lag sieben Wochen im Koma, eine lange Rehabilitation schloss sich an. Aber der brieflich-essayistische Austausch mit sechs Kollegen aus Ägypten, Brasilien, Indien, Kenia, Ungarn und Russland, den er zusammen mit dem österreichischen Philosophen Michael Zichy initiiert hatte, lief weiter. Er verschob aber den Schwerpunkt, was natürlich auch mit Corona zu tun hatte. Das ursprüngliche Ziel, grössere Klarheit über den Aufstieg des Populismus zu bekommen, geriet unter die Räder der Pandemie.