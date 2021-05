Alle anderen machen auf – Warum Köniz bei der Badi-Eröffnung stur bleibt Obwohl das BAG grünes Licht gibt, will Köniz sein Freibad nicht vor Ende Mai öffnen. Vernünftig oder übervorsichtig? Die Meinungen gehen auseinander. Christoph Albrecht

Der Köpfler muss warten: Bis Ende Mai bleibt die Könizer Badi mitsamt Sprungturm zu. Foto: Iris Andermatt

Das Timing ist perfekt. Wenn dieses Wochenende die Temperaturen endlich wieder raufklettern, lässt sich das schöne Wetter gleich in der Badi geniessen. Ostermundigen, Muri, Münchenbuchsee: Alle Freibäder in der Agglo eröffnen am Samstag die Saison, für jene in der Stadt Bern ist der Start für nächstes Wochenende geplant. Manche – wie Münsingen – haben es bereits getan.

Nur in Köniz bleiben die Türen geschlossen. Man werde «aufgrund der unsicheren Corona-Situation voraussichtlich am letzten Wochenende im Mai» öffnen, meldete die Gemeinde vor kurzem. Und fügte mahnend an: «Bleiben wir vorsichtig.»