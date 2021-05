Welcher Kaffee ist am gesündesten? Infos einblenden

Ausser dass er das Abnehmen erleichtert, hat Kaffee noch weitere gesundheitliche Vorteile.

Dank den Antioxidantien, die reichlich in seinen Bohnen enthalten sind, ist er ein guter Abfänger von freien Radikalen: Kaffee wirkt folglich entzündungshemmend und bremst das Wachstum von Krebszellen.

Doch Vorsicht: Es gibt auch problematische Inhaltsstoffe im Kaffee, insbesondere sogenannte Diterpene. Sie haben einen ungünstigen Einfluss auf die Blutfettwerte (Cholesterin) und damit auf das Herz-Kreislauf-Risiko.

Dieser Nachteil lässt sich aber ausräumen: Erst kürzlich hat eine Harvard-Studie gezeigt, dass eine Zubereitungsart die unerwünschten Diterpene weitgehend eliminiert: der gute alte Filterkaffee. Wer zu einem erhöhten Cholesterinspiegel neigt, sollte also seinen Muntermacher nicht einfach instant aufgiessen oder an der Maschine herauslassen, sondern etwas mehr Zeit in die Zubereitung investieren. Das beruhigt nebenbei gleich auch noch Nerven und Herz.