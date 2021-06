«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum Journalismus in der Romandie anders funktioniert Mit dem «Blick» und «Watson» drängen gleich zwei Deutschschweizer Medienmarken in die Westschweiz. Warum tun sie das? Und welches Publikum erwartet sie dort? Antworten in «Apropos».

Seit Dienstag ist der «Blick» auch in der Westschweiz präsent. Foto: Keystone

«Enfin là!» - gross wurde es auf der Frontseite des «Blick» verkündet: die Deutschschweizer Boulevard-Zeitung gibt es jetzt auch in der Westschweiz. Mit 20 Journalistinnen und Journalisten ging die Zeitung am Dienstag live - und das online only.

Nach «Watson» ist der «Blick» das zweite Deutschschweizer Medium, das innert kürzester Zeit einen Ableger in der Romandie gründet. Was versprechen sich diese Medien davon? Welche Sensibilitäten müssen in der Westschweiz berücksichtigt werden und inwiefern funktioniert der Journalismus in der Romandie anders als in Zürich oder Basel oder Bern? Antworten darauf hat Philippe Reichen, der Westschweiz-Korrespondent von Tamedia. Er hat dazu auch einen aktuellen Text verfasst – Sie lesen ihn hier.

Fehler gefunden?Jetzt melden.