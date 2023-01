Klassische Musik im Emmental – Warum im Land des Jodels auch Bach und Beethoven ziehen Wenn in Langnau ein Kammermusikabend stattfindet, sitzen regelmässig bis zu 150 Personen im Publikum. Darunter auch Klassikfans aus der Stadt Bern. Susanne Graf

Rudolf Lutz beeindruckte das Publikum in Langnau nicht nur am Klavier und Cembalo, er unterhielt es auch mit viel Witz. Foto: Christian Pfander

Was die Jazz-Nights im Sommer sind die Langnauer Kammermusik-Abende im Winter. Ein Ort, an dem Musikerinnen und Musiker mit Rang und Namen gerne haltmachen. Denn hier haben sie die Chance, vor einem fachkundigen Publikum in stattlicher Zahl aufzutreten.