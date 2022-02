Altern beginnt im Kopf – Warum ich mich manchmal sehr alt fühle Unsere Autorin wundert sich darüber, was ihre Kinder für modern halten und was nicht. Mirjam Comtesse

Harte Momente der Selbsterkenntnis: Wenn das Kind plötzlich besser Schach spielt als die Mutter. Foto: Getty Images

Morgens kurz vor Schulbeginn. Der hektischste Moment des Tages. Mein Mann und ich werfen uns nur Stichworte zu: «Znüni?» – «Eingepackt!» – «Handschuhe?» – «Da!» – «Zahnarzttermin?» – «Um 15 Uhr!» Wir sind ein eingespieltes Team, aber irgendetwas fehlt am Ende immer. Heute ist die Mütze meines Sohnes verschwunden, wir suchen fieberhaft, finden keine. Da drücke ich ihm eine alte Kappe von mir in die Hand, die ich vor rund zwanzig Jahren gekauft habe. Die Marke war damals angesagt, aber heute sieht man sie kaum noch: Champion. Begeistert reisst sie mir der 11-Jährige aus der Hand: «Wow, so toll, darf ich die haben?»