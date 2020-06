Polizei sucht Zeugen – Warum hat es im Treppenhaus gebrannt? In der Nacht auf Sonntag ist in einem Mehrfamilienhaus in Biel ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei ermittelt und schliesst Brandstiftung nicht aus.

In der Nacht auf Sonntag hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Murtenstrasse in Biel gebrannt. Schon vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr konnten Privatpersonen das Feuer löschen. Allerdings mussten die Einsatzkräfte das Treppenhaus von Rauch befreien. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf mehrere 10’000 Franken geschätzt. Der betroffene Strassenabschnitt war etwa eine Stunde lang gesperrt.

Weil die Kantonspolizei Bern Brandstiftung nicht ausschliessen kann, hat sie einen Zeugenaufruf lanciert. Wer gegen 1.40 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31.

