Energietechnisch hoch hinaus – Warum hat der Roche-Turm keine Solarpanels? Das neue Wahrzeichen Basels verzichtet auf Sonnenenergie – und ist dennoch ökologisch fortschrittlich. Martin Furrer Basler Zeitung

Die Roche-Türme, aufgenommen im Juli 2022. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Stolz ragt er in den Basler Himmel, der zweite Roche-Turm, der am Freitag feierlich eingeweiht wurde. Doch warum, mögen sich Passanten fragen, ist an seiner Fassade kein einziges Solarpanel montiert – ausgerechnet in einer Zeit, in der Energieeffizienz grössergeschrieben wird denn je?