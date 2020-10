Leserinnen fragen – Warum halte ich die Schweiz nicht mehr aus? Plötzlich ist da das Verlangen, dem Land, in dem man wohnhaft ist, den Rücken zu kehren. Peter Schneider

Eine mit Gittern und Absperrband geschlossene Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland im Naherholungsgebiet Lange Erlen in Basel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Man möchte manchmal aus dem Land fliehen, in dem man lebt. Vor mehr als 30 Jahren verliess ich Deutschland, nicht nur wegen der Liebe, sondern auch, weil ich «den deutschen Verhältnissen» entfliehen, neuen Sauerstoff tanken wollte. Nach 30 Jahren Schweiz habe ich den Eindruck, an einem ähnlichen Punkt zu stehen, trotz Doppelbürgerinnenstatus und aktiver Teilnahme am Abstimmungsgeschehen. Mein Unbehagen nimmt zu. Bin ich eine ewig Suchende und Unzufriedene, die – vor allem politische – Zumutungen manchmal nur schlecht aushalten kann? A.R.

Liebe Frau R.

Ihre Fluchtmotive kann ich mit meiner eigenen Aus- und Einwandererbiografie sehr unmittelbar nachempfinden. Wobei ich in die Schweiz nicht der Liebe, sondern der Ausbildung wegen kam, aber der Liebe wegen blieb. Mit der Zeit hat sich dabei auch eine ziemlich solide Zuneigung zu den Schweizer Verhältnissen entwickelt. Die Aufgabe meiner deutschen Staatsbürgerschaft hat mir darum keinerlei Kopfschmerzen bereitet.

Andererseits würde ich nie davon sprechen, in der Schweiz verwurzelt zu sein. Man ist ja keine Pflanze. Mir ist das Land schlicht immer sympathischer geworden. Bei Ihnen ist es offenbar umgekehrt. Aber warum nur? Dass man nach langer Zeit Sehnsucht nach etwas Neuem und Frischem hat, kann ich gut verstehen. Aber welche politischen Zumutungen haben Sie von den Schweizer Verhältnissen; und wohin wollen Sie diesen entfliehen?

Das Unbehagen hierzulande

Ich möchte die Möglichkeiten zur politischen Partizipation in der Schweiz nicht idealisieren; sie erscheinen nur im Vergleich zu anderen Ländern unglaublich gross. Andererseits graute mir davor, was in «deutschen Verhältnissen» aus der direkten Demokratie werden könnte. Dass eine Nazi-Partei wie die AfD in drei («neuen») Bundesländern rund ein Viertel der Stimmen gewinnen konnte, im Bundestag mit 89 Parlamentarier*innen einsitzt und die grösste Oppositionspartei stellt, finde ich beängstigend, und Sie wahrscheinlich auch.

Den «Linken» als SED-Nachfolgepartei traue ich nicht über den Weg, ohne beide Parteien als gleich grosses Übel oder als sich berührende Extreme zu betrachten. Es ist natürlich auch immer Geschmackssache, wie man welche Zumutungen gewichtet. Leute wie Glarner kann ich besser wegstecken, so unerträglich ich ihn finde. Selbstverständlich gibt es ausser der Schweiz gewiss noch ein paar mehr Länder auf dieser Welt, in denen man gerne leben können möchte. Zum Beispiel in den USA oder in Kolumbien, Panama oder auch in Deutschland oder Norwegen. Weil man eine Stadt dort liebt, das Meer, das Klima oder die Umgangsformen der Leute.

Ich erkenne nur nicht, was Ihr Unbehagen hierzulande – im Vergleich zu vor dreissig Jahren und anderen Ländern – gesteigert haben könnte.

