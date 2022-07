Direkt hinter WM und Olympia – Warum Gstaad für das Beachvolleyball so wichtig ist Bereits zum 22. Mal messen sich ab Mittwoch die besten Teams der Welt in Gstaad. Gerade für die Schweizer Männer bietet der Heimauftritt nach schwierigen Monaten eine grosse Chance. Marco Oppliger

Hoffnungsträgerin: Gelingt es Nina Brunner gemeinsam mit Partnerin Tanja Hüberli die zehnjährige Schweizer Durststrecke in Gstaad zu beenden? Foto: Peter Schneider (Keystone)



Zumindest das Wetter wird dieses Mal nicht zum Spielverderber. Wenn sich ab Mittwoch die weltbesten Beachvolleyball-Duos in Gstaad messen, sollte Sonne satt herrschen. Dabei sind diese vom Anlass im Saanenland allerhand gewohnt. In den bisherigen 21 Ausgaben hat es hier auch schon geschneit oder in Strömen geregnet. Das tut der Beliebtheit des traditionsreichsten Turniers aber keinen Abbruch, für viele Teams reiht sich dieses bezüglich Stellenwert gleich hinter WM und Olympia ein.