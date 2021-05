«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum gratis Binden in der Schweiz Schule machen Einzelne Kantone geben testweise in Schulen kostenlose Menstruationsprodukte ab. Vorreiterin ist ein kleines Dorf im Berner Jura. Was ist die Idee dahinter? Mirja Gabathuler

Sollen Binden in der Schule kostenlos abgegeben werden – oder wird das nur ausgenutzt? Der Kanton Waadt testet das mit einem Pilotprojekt. Foto: Getty Images

In verschiedenen Kantons- und Stadtparlamenten wird darüber diskutiert, ob Binden und Tampons in Schulen und öffentlichen Gebäuden kostenlos abgegeben werden sollen. Im Kanton Waadt läuft seit kurzem ein Pilotprojekt mit Bindenautomaten in Schulhäusern – in der Gemeinde Tavannes im Berner Jura macht man damit seit längerem gute Erfahrungen. (Lesen Sie hier die Hintergründe des Projekts.) Andernorts stösst die Idee auf Widerstand: Verschiedene Kantone wie Luzern, Bern und Wallis haben politische Vorstösse in die Richtung abgelehnt.

Die Automaten sollen helfen, Menstruation zu enttabuisieren und jungen Frauen den Zugang dazu zu erleichtern. Am Schluss geht es um die Frage: Sind Menstruationsprodukte ein Luxus – oder sollten sie so selbstverständlich sein wie Toilettenpapier? Darüber spricht die freie Journalistin Andrea Arežina in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos».

